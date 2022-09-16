Пентагон усмотрел большую угрозу для США в союзе России и Китая
Американская экс-разведчица Коффлер: Союз РФ и Китая рушит претензии Вашингтона на лидерство
Тесное взаимодействие Москвы и Пекина серьёзно угрожает претензиям Вашингтона на лидерство в мире. Об этом заявила экс-сотрудница разведывательного управления Минобороны США Ребекка Коффлер. Свою точку зрения она выразила на фоне встречи лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в Самарканде на саммите ШОС.
"Если по отдельности эти страны, рассматриваемые Пентагоном в качестве ближайших конкурентов Америки, представляют огромную угрозу для США, то их союз лишь приумножает эту опасность", — подчеркнула Коффлер в статье для Fox News.
Как полагает экс-разведчица, Россия и КНР намерены "объединить усилия, чтобы ослабить роль США на международной арене". Коффлер усмотрела "смещение центра тяжести в международной торговле и инвестициях в Азию, которое способствует укреплению союза Москвы и Пекина". Она также упомянула успешное проведение транзакций между странами в нацвалютах вместо евро и долларов.
Напомним: в Самарканде проходит двухдневный саммит ШОС. Глава РФ Владимир Путин, общаясь с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил, что Россия твёрдо придерживается принципа "одного Китая" и осуждает провокации США на Тайване, а также он поблагодарил власти Китая за сбалансированную позицию по Украине.
ТАСС / Александр Демьянчук