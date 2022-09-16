Пентагон усмотрел большую угрозу для США в союзе России и Китая

Тесное взаимодействие Москвы и Пекина серьёзно угрожает претензиям Вашингтона на лидерство в мире. Об этом заявила экс-сотрудница разведывательного управления Минобороны США Ребекка Коффлер. Свою точку зрения она выразила на фоне встречи лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в Самарканде на саммите ШОС.

"Если по отдельности эти страны, рассматриваемые Пентагоном в качестве ближайших конкурентов Америки, представляют огромную угрозу для США, то их союз лишь приумножает эту опасность", — подчеркнула Коффлер в статье для Fox News.