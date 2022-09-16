Давать больше нечего: В поставках оружия на Украину наступил кризис

Бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер посетовал, что в ряде стран Европы закончилось оружие для поставок Украине. В статье, написанной для журнала Foreign Affairs, он пришёл к выводу, что военная поддержка Киева со стороны ЕС начинает снижаться.

"Официальные лица в США предупреждают о невозможности и дальше поддерживать чрезвычайный уровень поддержки, оказываемой Киеву на протяжении последнего полугода, поскольку американские военные запасы начинают сокращаться", — пишет аналитик.

Говоря о падении уровня западной экономической помощи Украине, Даалдер отметил, что Конгресс США начал очень скептично относиться к запросам дополнительной финансовой помощи Киеву. Европейцы, в свою очередь, далеки от выполнения своих первоначальных обещаний, констатирует автор.