"Циничный подход": Небензя оценил проекты Лондона по выращиванию съедобных муравьёв для Африки

Российский постпред при ООН Василий Небензя назвал циничными проекты Великобритании по содействию африканцам в выращивании съедобных насекомых. Об этом он заявил на заседании Совбеза всемирной организации по теме продовольственной безопасности.

"В начале сентября ознакомились со статьёй в газете Guardian о британских проектах по содействию африканцам в выращивании съедобных насекомых. Сегодня на одном из мероприятий услышали, что такие проекты поддерживает и Всемирный банк со ссылкой на дороговизну удобрений. Вряд ли подобный циничный подход решит проблему", — высказался Небензя.