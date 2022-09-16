"Циничный подход": Небензя оценил проекты Лондона по выращиванию съедобных муравьёв для Африки
Небензя счёл циничными проекты Британии по выращиванию съедобных насекомых для африканцев
Российский постпред при ООН Василий Небензя назвал циничными проекты Великобритании по содействию африканцам в выращивании съедобных насекомых. Об этом он заявил на заседании Совбеза всемирной организации по теме продовольственной безопасности.
"В начале сентября ознакомились со статьёй в газете Guardian о британских проектах по содействию африканцам в выращивании съедобных насекомых. Сегодня на одном из мероприятий услышали, что такие проекты поддерживает и Всемирный банк со ссылкой на дороговизну удобрений. Вряд ли подобный циничный подход решит проблему", — высказался Небензя.
Ранее постпред РФ при ООН назвал заседание Совбеза всемирной организации по Украине новой вехой в антироссийской кампании. Небензя также назвал дезинформацией и "сюжетом к фильму ужасов" обвинения в адрес Москвы со стороны американской коллеги Линды Томас-Гринфилд, которая заявила о якобы создании Россией "фильтрационных лагерей".
ТАСС / Zuma