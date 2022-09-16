Известия: H&M начала ввозить в Россию новую коллекцию
Шведская торговая сеть H&M начала ввозить в Россию новую коллекцию. Это происходит на фоне заявлений об уходе из страны и финальной распродаже товаров, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в топ-менеджменте ретейлера.
Информацию о том, что новый товар поступает в магазины, изданию подтвердили в Российском совете торговых центров. Однако в самой компании эти сообщения подтверждать не стали и подчеркнули, что продаются только оставшиеся запасы.
Источник газеты утверждает: ретейлер заинтересован в том, чтобы продержаться на российском рынке как можно дольше, поэтому организовал поставки товара из Казахстана. Кроме того, компания в связи с ростом объёма поставок увеличила число сотрудников на складах. Собеседник издания добавил, что новая коллекция пока не представлена в магазинах H&M, а только готовится к продаже.
Цены на одежду из новой коллекции, ввезённую через третьи страны, могут вырасти не менее чем на 30% от прежнего уровня, такое мнение высказали опрошенные аналитики.
В июле стало известно, что H&M Group полностью прекращает деятельность на территории России. В марте 2022-го было решено временно приостановить работу всех магазинов торговой марки. Позднее в пресс-службе ретейлера H&M Group сообщили о намерении открыть офлайн-магазины в России для проведения распродажи оставшегося товара. Уточнялось, что магазины будут открыты временно, пока большая часть оставшихся товаров не будет продана. Параллельно с распродажей H&M намерена продать весь бизнес в России — 170 магазинов вместе со всей оставшейся продукцией.
Unsplash