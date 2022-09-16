Очевидцы сняли на видео обстрел города Валуйки в Белгородской области

Украинские военные обстреляли город Валуйки в Белгородской области. Очевидцы сняли кадры, на которых запечатлены моменты атаки со стороны ВСУ. На видео также заметно, что работает ПВО.

Удар ВСУ по городу Валуйки в Белгородской области. Видео © t.me / zhest_belgorod

В результате удара есть разрушения, повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Кроме того, из-за обстрела загорелись некоторые частные жилые дома и машины. В настоящее время работают экстренные службы.

Как заявлял губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате атаки, по предварительной информации, погиб один мирный житель, еще несколько человек пострадало.