Очевидцы сняли на видео обстрел города Валуйки в Белгородской области
Украинские военные обстреляли город Валуйки в Белгородской области. Очевидцы сняли кадры, на которых запечатлены моменты атаки со стороны ВСУ. На видео также заметно, что работает ПВО.
Удар ВСУ по городу Валуйки в Белгородской области. Видео © t.me / zhest_belgorod
В результате удара есть разрушения, повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Кроме того, из-за обстрела загорелись некоторые частные жилые дома и машины. В настоящее время работают экстренные службы.
Как заявлял губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате атаки, по предварительной информации, погиб один мирный житель, еще несколько человек пострадало.
Ранее село Борки Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Лайф также писал, что снайперы ВСУ атаковали российских военнослужащих в районе деревни Елизаветовки, на границе Сумской области Незалежной и Курской области России. ВС РФ открыли ответный огонь из тяжёлых орудий, противник бежал.
t.me / zhest_belgorod