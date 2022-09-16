Команду не спасло даже это: Кокорин забил впервые за 655 дней

Российский футболист Александр Кокорин забил дебютный гол за клуб "Арис". Это произошло в матче четвёртого тура чемпионата Кипра по футболу, в котором команда из Лимасола встречалась с клубом "Кармиотисса".

Первый гол Александра Кокорина за кипрский клуб "Арис". Видео © VK / ФК "Арис" Лимасол

Кокорин вышел на замену после перерыва и в добавленное ко второму тайму время забил гол. Он получил мяч слева на краю штрафной, ворвался в неё и сильно пробил между ног вратарю. Однако этого мяча не хватило для того, чтобы "Арис" не проиграл. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу клуба "Кармиотисса".

Несмотря на поражение, команда россиянина остаётся на первом месте, имея девять очков после четырёх матчей. Стоит отметить, что это первый гол Кокорина за 655 дней. Эта игра стала для него третьей за "Арис", а в дебютном матче он отметился голевой передачей. В сумме российский нападающий уже сыграл за кипрский клуб 133 минуты, а за полтора года в Серии А — 140 минут в десяти матчах за "Фиорентину".