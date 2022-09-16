В результате атаки ВСУ на белгородский город погиб человек

В Белгородской области Вооружённые силы Украины обстреляли населённый пункт Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Момент атаки ВСУ. Видео © VK / Белгород

По информации губернатора, в результате атаки, по предварительной информации, погиб один мирный житель. Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Произошло также возгорание восьми частных жилых домов и трёх машин. На месте оказывается медицинская помощь двум пострадавшим, сообщил Гладков.

"На место выехал начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов, мой заместитель Константин Полежаев, руководитель Управления региональной безопасности Евгений Воробьёв, глава округа Алексей Дыбов и все оперативные службы. Социальные объекты сейчас будем переводить на резервные источники питания", — написал белгородский губернатор у себя в телеграме.

⠀Более подробную информацию Гладков пообещал предоставить позже.