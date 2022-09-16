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15 сентября, 22:39

Белый дом требует от России "сегодня же" принять условия по обмену заключёнными

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США настаивают на своём предложении по обмену заключёнными с Россией. Американская администрация, по её словам, считает, что Москве необходимо сделать это "сегодня же".

"Россия должна принять наше предложение, должна принять его сегодня же", приводит РИА "Новости" слова представителя Белого дома, сказанные журналистам на брифинге.

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Власти США продолжат добиваться соглашения с Россией, добавила Жан-Пьер. Она подтвердила взаимодействие администрации Джо Байдена с бывшим американским дипломатом Биллом Ричардсоном, занятым на переговорах по обмену осуждёнными.

Ранее посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российская сторона готова обсуждать с США обмен осуждёнными гражданами, но без лишней шумихи. По словам дипломата, для РФ важно обсуждать данную проблему "в рамках того канала, который был согласован президентами России и США".

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ТАСС / Chris Kleponis

Дмитрий Алексиевич

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