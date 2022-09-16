Белый дом требует от России "сегодня же" принять условия по обмену заключёнными

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США настаивают на своём предложении по обмену заключёнными с Россией. Американская администрация, по её словам, считает, что Москве необходимо сделать это "сегодня же".

"Россия должна принять наше предложение, должна принять его сегодня же", — приводит РИА "Новости" слова представителя Белого дома, сказанные журналистам на брифинге.

Власти США продолжат добиваться соглашения с Россией, добавила Жан-Пьер. Она подтвердила взаимодействие администрации Джо Байдена с бывшим американским дипломатом Биллом Ричардсоном, занятым на переговорах по обмену осуждёнными.