Белый дом требует от России "сегодня же" принять условия по обмену заключёнными
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США настаивают на своём предложении по обмену заключёнными с Россией. Американская администрация, по её словам, считает, что Москве необходимо сделать это "сегодня же".
"Россия должна принять наше предложение, должна принять его сегодня же", — приводит РИА "Новости" слова представителя Белого дома, сказанные журналистам на брифинге.
Королева гашиша: Почему олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер претендует на обмен на Бута и Красикова
Власти США продолжат добиваться соглашения с Россией, добавила Жан-Пьер. Она подтвердила взаимодействие администрации Джо Байдена с бывшим американским дипломатом Биллом Ричардсоном, занятым на переговорах по обмену осуждёнными.
Ранее посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российская сторона готова обсуждать с США обмен осуждёнными гражданами, но без лишней шумихи. По словам дипломата, для РФ важно обсуждать данную проблему "в рамках того канала, который был согласован президентами России и США".
ТАСС / Chris Kleponis