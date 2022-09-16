Беременных венгерок перед абортом обязали слушать сердце своего неродившегося ребёнка

В Венгрии вступило в силу постановление, согласно которому женщина, придя на аборт, обязана предоставить справку от акушера-гинеколога о том, что ей сообщили жизненные показатели плода и она послушала его сердцебиение. Соответствующий указ главы МВД страны опубликован в официальном вестнике.

Согласно документу, изменяется форма заявления, которое женщина подаёт, желая прервать беременность. Теперь в него включается пункт, гласящий: "Медицинские заключения свидетельствуют, что медицинский работник продемонстрировал беременной фактор функционирования жизненных функций плода в чётко идентифицируемом виде".

Таким образом, акушер-гинеколог, подписывающий направление на аборт, обязан засвидетельствовать, что беременная послушала сердцебиение плода. Национальная врачебная палата заявила, что правило не противоречит действующему этическому кодексу и основным принципам палаты.

"Новое правило по сути лишь изменяет существующий протокол в административном отношении, до сих пор также необходимо было проверять жизненные показатели плода и информировать беременную мать", — подчеркнули в палате.

Однако установленное правило неоднозначно было принято в венгерском обществе. В частности, организация Patent Egyesület уже анонсировала протесты в конце сентября против постановления, подписанного главой МВД Венгрии Шандором Пинтером.

В настоящее время беременность в этой стране разрешено прерывать до 12-й недели (в исключительных случаях — до 24-й). Процедуру назначают, если беременность наступила в результате насилия, угрожает здоровью матери, если плод развивается с нарушениями или если беременная находится в тяжёлом материальном положении.