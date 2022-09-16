Названа причина, по которой Киеву не стоит ждать танков от Запада
Сопредседатель СДПГ Клингбейл: У Запада есть договорённость не поставлять Киеву танки
Передача боевых танков Украине не может состояться из-за того, что западные союзники Киева имеют соответствующую договорённость между собой. Об этом заявил сопредседатель СДПГ Ларс Клингбейл, его слова приводит ARD.
Политик сообщил, что союзниками принято соответствующее решение о том, что основные боевые танки западного образца не поставляет ни одна сторона.
Клингбейл надеется, что на Украине наладится ежедневный мониторинг ситуации, чтобы Германия имела возможность решить, "какой следующий шаг нужно сделать".
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок не дала чёткого ответа на вопрос украинского коллеги Дмитрия Кулебы о поставках Украине танков Leopard. На протяжении всего визита в Киев министр уклонялась от заявлений властей Украины, проявляла сдержанность по данному вопросу.
ТАСС