Названа причина, по которой Киеву не стоит ждать танков от Запада

Передача боевых танков Украине не может состояться из-за того, что западные союзники Киева имеют соответствующую договорённость между собой. Об этом заявил сопредседатель СДПГ Ларс Клингбейл, его слова приводит ARD.

Политик сообщил, что союзниками принято соответствующее решение о том, что основные боевые танки западного образца не поставляет ни одна сторона.

Клингбейл надеется, что на Украине наладится ежедневный мониторинг ситуации, чтобы Германия имела возможность решить, "какой следующий шаг нужно сделать".