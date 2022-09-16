Таджикские военные обстреляли несколько погранотрядов Киргизии

Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии сообщила об обстреле своих пограничников военнослужащими Таджикистана. По данным ведомства, атаке подверглись сразу несколько киргизских погранотрядов.

"Таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов ПС ГКНБ и позиций кыргызской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз, а также заставы "Самаркандек", расположенной в местности Паскы-Арык Баткенского района Баткенской области (Киргизия)", — сообщает пограничная служба.