Папа римский Франциск назвал "морально допустимыми" поставки оружия Киеву

Папа римский Франциск допустил, что использование оружия в целях самозащиты может быть морально оправданно, но не ведёт к миру. На пресс-конференции по пути из Казахстана он отметил, что на "весах моральности" должны взвешиваться причины.

"Это политическое решение, которое может быть принято с моральной точки зрения, на условии моральности, этих условий много и о них можно говорить. Но [оно] аморальное, если есть намерение спровоцировать ещё большую войну, продавать оружие или избавляться от оружия, которое больше не нужно. Причины в таких случаях определяют моральность такого акта. Защищаться законно. Есть выражение "любовь к родине": если не защищаешь что-то, значит, ты это не любишь, а если защищаешь, значит, любишь", — высказался понтифик.

Как полагает глава католической церкви, нужно размышлять над концепцией "справедливой войны". Все говорят о мире, на протяжении 70 лет в ООН говорят о мире, "но в этот момент сколько идёт войн", напомнил Франциск, приведя в пример ряд военных конфликтов, которые сейчас происходят по всему миру.

Понтифик признал право на защиту, но только когда это необходимо. Он добавил, что "производство оружия — это согласие на убийство", а "если не производить в течение года оружие, то можно решить проблему голода".

"Война сама по себе — это чистый ужас, но мы сейчас дышим этим. Такое впечатление, что если нет войны, то нет и жизни", — подчеркнул Франциск.