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16 сентября, 02:11

Электроснабжение в Белгородской области восстановлено после обстрела ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил о восстановлении энергоснабжения в городе Валуйки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о полном восстановлении подачи электричества в социальные учреждения и жилые дома в городе Валуйки. Ранее этот населённый пункт подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины.

Электричества, по словам Гладкова, нет пока только на улице Школьной: здесь проводятся дополнительные оперативные мероприятия.

Очевидцы сняли на видео обстрел города Валуйки в Белгородской области

Очевидцы сняли на видео обстрел города Валуйки в Белгородской области

"Новых разрушенных объектов и пострадавших нет, кроме тех, о которых сообщал ранее. С утра будет продолжен подомовой обход территории для того, чтобы выявить весь масштаб разрушений", — написал глава региона в своём телеграме.

Жителям города губернатор пообещал помочь с восстановлением домов и личного транспорта.

Ранее, напомним, Валуйки были обстреляны ВСУ. Сработала система ПВО, но есть разрушения на земле. Как сообщал Гладков, в результате атаки погиб один мирный житель. Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города.

Обложка ©

ТАСС / DPA / Federico Gambarini

Дмитрий Алексиевич

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