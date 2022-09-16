Электроснабжение в Белгородской области восстановлено после обстрела ВСУ
Белгородский губернатор Гладков сообщил о восстановлении энергоснабжения в городе Валуйки
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о полном восстановлении подачи электричества в социальные учреждения и жилые дома в городе Валуйки. Ранее этот населённый пункт подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины.
Электричества, по словам Гладкова, нет пока только на улице Школьной: здесь проводятся дополнительные оперативные мероприятия.
"Новых разрушенных объектов и пострадавших нет, кроме тех, о которых сообщал ранее. С утра будет продолжен подомовой обход территории для того, чтобы выявить весь масштаб разрушений", — написал глава региона в своём телеграме.
Жителям города губернатор пообещал помочь с восстановлением домов и личного транспорта.
Ранее, напомним, Валуйки были обстреляны ВСУ. Сработала система ПВО, но есть разрушения на земле. Как сообщал Гладков, в результате атаки погиб один мирный житель. Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города.
ТАСС / DPA / Federico Gambarini