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16 сентября, 02:40

В Британии назвали ошибкой отказ пригласить Путина на похороны Елизаветы II

The Independent: Лондону следовало пригласить Путина на похороны Елизаветы II

Колумнист газеты Independent Мэри Дежевски осудила решение властей Великобритании не приглашать президента России Владимира Путина на похороны королевы Елизаветы II. Правительство нового премьера Лиз Трасс, по её мнению, упустило "уникальную возможность" продемонстрировать российскому лидеру "прочность британских институтов" и создать задел для возобновления будущих отношений.

В своей публикации Дежевски напоминает, что Путин оказался одним из первых мировых лидеров, выразивших соболезнования в связи с кончиной королевы. Тон письма российского президента, по мнению журналистки, является образцовым и обращает внимание на то, как Путин характеризует Елизавету II.

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В Кремле ответили на вопрос о присутствии Путина на похоронах Елизаветы II

Президент России отметил, что королева по праву пользовалась любовью и уважением подданных, авторитетом на мировой арене. Эта характеристика, по мнению автора статьи, в нынешних условиях могла бы быть более сдержанной, однако в Москве сделали иной выбор.

"Государственные похороны всегда давали возможность для встреч, позволяющих прощупать почву и понять, есть ли потенциал для новых инициатив", — заключила Дежевски.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение властей Великобритании не приглашать российскую сторону на церемонию похорон королевы Елизаветы II является глубоко безнравственным.

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ТАСС / POOL / Дмитрий Азаров

Дмитрий Алексиевич

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