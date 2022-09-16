Киргизия на границе с Таджикистаном начала эвакуировать людей

Из районов на границе с Таджикистаном в Киргизии, где ведутся боестолкновения между военными двух стран, началась эвакуация мирных жителей. Об этом сообщает администрация Баткенской области республики.

"Начата эвакуация мирных жителей из опасных районов", — цитирует РИА "Новости" заявление представителя администрации.

Между тем пресс-центр погранслужбы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии уже распространил заявление, согласно которому Таджикистан объявлен виновным в нарушении всех договорённостей и вероломном нападении на пограничные и гражданские объекты.

"Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики заявляет, что, нарушив все ранее достигнутые договорённости, таджикская сторона вероломно атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы в Баткенском районе Баткенской области", — гласит текст сообщения пограничного ведомства.