Киргизия на границе с Таджикистаном начала эвакуировать людей
Киргизия приступила к эвакуации мирных жителей из приграничных с Таджикистаном районов
Из районов на границе с Таджикистаном в Киргизии, где ведутся боестолкновения между военными двух стран, началась эвакуация мирных жителей. Об этом сообщает администрация Баткенской области республики.
"Начата эвакуация мирных жителей из опасных районов", — цитирует РИА "Новости" заявление представителя администрации.
Между тем пресс-центр погранслужбы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии уже распространил заявление, согласно которому Таджикистан объявлен виновным в нарушении всех договорённостей и вероломном нападении на пограничные и гражданские объекты.
"Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики заявляет, что, нарушив все ранее достигнутые договорённости, таджикская сторона вероломно атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы в Баткенском районе Баткенской области", — гласит текст сообщения пограничного ведомства.
Ранее, напомним, Пограничная служба Киргизии сообщила об обстреле своих пограничников военнослужащими Таджикистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов.