НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 сентября, 03:31

Киргизия на границе с Таджикистаном начала эвакуировать людей

Киргизия приступила к эвакуации мирных жителей из приграничных с Таджикистаном районов

Из районов на границе с Таджикистаном в Киргизии, где ведутся боестолкновения между военными двух стран, началась эвакуация мирных жителей. Об этом сообщает администрация Баткенской области республики.

"Начата эвакуация мирных жителей из опасных районов", — цитирует РИА "Новости" заявление представителя администрации.

На границе Киргизии и Таджикистана снова произошла перестрелка

На границе Киргизии и Таджикистана снова произошла перестрелка

Между тем пресс-центр погранслужбы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии уже распространил заявление, согласно которому Таджикистан объявлен виновным в нарушении всех договорённостей и вероломном нападении на пограничные и гражданские объекты.

"Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики заявляет, что, нарушив все ранее достигнутые договорённости, таджикская сторона вероломно атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы в Баткенском районе Баткенской области", — гласит текст сообщения пограничного ведомства.

Ранее, напомним, Пограничная служба Киргизии сообщила об обстреле своих пограничников военнослужащими Таджикистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов.

Дмитрий Алексиевич

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров