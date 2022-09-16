Китайских чиновников не подпустили к гробу с Елизаветой II

Спикер Палаты общин парламента Великобритании Линдси Хойл не разрешил делегации Китая попасть в Вестминстерский дворец в Лондоне, где выставлен гроб с телом Елизаветы II. Спикер нижней палаты сам рассказал коллегам об этом своём решении, пишет Politico .

Как рассказал изданию источник, один из чиновников парламента задался вопросом, есть ли у спикеров обеих палат британского парламента полномочия определять право доступа к гробу королевы. И ответ Хойла указал на возможность того, что высокопоставленные чиновники из КНР будут присутствовать на похоронах в Вестминстерском аббатстве, но отдать дань уважения Елизавете II в Вестминстер-холле им будет запрещено.