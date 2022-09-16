Китайских чиновников не подпустили к гробу с Елизаветой II
Politico: Китайской делегации не разрешили проститься с королевой Британии Елизаветой II
Спикер Палаты общин парламента Великобритании Линдси Хойл не разрешил делегации Китая попасть в Вестминстерский дворец в Лондоне, где выставлен гроб с телом Елизаветы II. Спикер нижней палаты сам рассказал коллегам об этом своём решении, пишет Politico.
Как рассказал изданию источник, один из чиновников парламента задался вопросом, есть ли у спикеров обеих палат британского парламента полномочия определять право доступа к гробу королевы. И ответ Хойла указал на возможность того, что высокопоставленные чиновники из КНР будут присутствовать на похоронах в Вестминстерском аббатстве, но отдать дань уважения Елизавете II в Вестминстер-холле им будет запрещено.
Ранее колумнист Independent Мэри Дежевски осудила решение властей не приглашать президента России Владимира Путина на похороны Елизаветы II. Правительство нового премьера Лиз Трасс, по её мнению, упустило "уникальную возможность" продемонстрировать российскому лидеру "прочность британских институтов".
Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.
ТАСС / AP / Aaron Chown