По всему периметру киргизско-таджикской границы идёт стрельба

По всему периметру границы между Киргизией и Таджикистаном проходят вооружённые столкновения между военными двух стран. Об этом РИА "Новости" сообщает со ссылкой на киргизский пресс-центр погранслужбы Госкомитета нацбезопасности.

"По состоянию на 8:25 обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряжённой. Таджикская сторона начала обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области. Вооружённые столкновения идут по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы", — приводит агентство заявление представителя пресс-службы.

Источник сообщил, что дислоцированные на этом направлении киргизские пограничники ведут ответный огонь.

Между тем Госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил со своей стороны, что пограничники соседнего государства атаковали погранзаставу Душанбе пограничного отряда "Исфара". Тем самым с их стороны была нарушена договорённость, подчеркнули в ведомстве.

"Наряду с этим военнослужащие Киргизии с применением тяжёлого орудия и миномётов совершили вооружённое нападение на населённые пункты Ходжаи Ало, Куммазор, Сурх, Сомониён, Кульканд в посёлке Чоркух города Исфара, а также Хистеварз и Овчикалача Бободжон Гафуровского района", — сообщили в Госкомитете нацбезопасности республики.