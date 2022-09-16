В случае если вместо спецоперации Москва перейдёт к настоящим военным действиям, Украине очень быстро придёт конец. Такое предупреждение в беседе со шведскими журналистами сделал посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев. Слова российского дипломата приводит Expressen.

"Со стороны России — это специальная военная операция, а не война. Если Россия начнёт настоящую войну, то Украине придёт конец очень быстро", — сказал Татаринцев.

Москву, по его словам, изолировать от мира невозможно. Он обратился к Западу с призывом помнить об этом.

"Мы побеждаем. Так и запишите", — заявил Татаринцев, комментируя события на поле боя.