Посол объяснил шведам разницу между СВО и настоящей войной
Посол Татаринцев: Если Москва перейдёт от спецоперации к войне, Киеву придёт конец
В случае если вместо спецоперации Москва перейдёт к настоящим военным действиям, Украине очень быстро придёт конец. Такое предупреждение в беседе со шведскими журналистами сделал посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев. Слова российского дипломата приводит Expressen.
"Со стороны России — это специальная военная операция, а не война. Если Россия начнёт настоящую войну, то Украине придёт конец очень быстро", — сказал Татаринцев.
Москву, по его словам, изолировать от мира невозможно. Он обратился к Западу с призывом помнить об этом.
"Мы побеждаем. Так и запишите", — заявил Татаринцев, комментируя события на поле боя.
Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару упрекнул НАТО в том, что альянс не использовал возможность предотвратить спецоперацию России на Украине отказом Киеву в членстве в блоке.
ТАСС / Владимир Гердо