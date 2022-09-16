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16 сентября, 04:21

"Киеву придёт конец": Посол объяснил шведам разницу между СВО и настоящей войной

Посол Татаринцев: Если Россия от спецоперации перейдёт к войне, Украине конец

В случае если вместо спецоперации Москва перейдёт к настоящим военным действиям, Украине очень быстро придёт конец. Такое предупреждение в беседе со шведскими журналистами сделал посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев. Слова российского дипломата приводит Expressen.

"Со стороны России — это специальная военная операция, а не война. Если Россия начнёт настоящую войну, то Украине придёт конец очень быстро", — сказал Татаринцев.

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Москву, по его словам, изолировать от мира невозможно. Он обратился к Западу с призывом помнить об этом.

"Мы побеждаем. Так и запишите", — заявил Татаринцев, комментируя события на поле боя.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару упрекнул НАТО в том, что альянс не использовал возможность предотвратить спецоперацию России на Украине отказом Киеву в членстве в блоке.

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ТАСС / Владимир Гердо

Дмитрий Алексиевич

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