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16 сентября, 05:03

Кашалот на Курилах запутался в сетях и погиб

В районе Курил обнаружили погибшего кашалота

Тушу кашалота обнаружили рыбаки в Кунаширском проливе. Об этом сообщает телеграм-канал "ЧП Сахалин". Он также опубликовал соответствующее видео.

Тушу кашалота обнаружили рыбаки в Кунаширском проливе. Видео © t.me / crimesakh

Видно, что кадры были сделаны с борта судна. Вдалеке виднеется погибший кашалот. Как уточняется, гибель крупного морского млекопитающего наступила из-за того, что он запутался в сетях. На хвосте кашалота были видны верёвки.

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Ранее Лайф писал, что на Сахалине рыбаки издевались на берегу над акулой, а затем добили её дубиной. Из-за появившегося видео с жестокой расправой над хищной рыбой в местных пабликах поднялась волна негодования. Возмущённые таким живодёрством жители обратились в СМИ. Возмутил их и поступок фотографа, опубликовавшего снимки, на которых модель позирует верхом на умирающем на берегу морском хищнике.

Обложка ©

t.me / crimesakh

Иван Косицын

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