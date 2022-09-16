Кашалот на Курилах запутался в сетях и погиб

Видно, что кадры были сделаны с борта судна. Вдалеке виднеется погибший кашалот. Как уточняется, гибель крупного морского млекопитающего наступила из-за того, что он запутался в сетях. На хвосте кашалота были видны верёвки.

Ранее Лайф писал, что на Сахалине рыбаки издевались на берегу над акулой, а затем добили её дубиной. Из-за появившегося видео с жестокой расправой над хищной рыбой в местных пабликах поднялась волна негодования. Возмущённые таким живодёрством жители обратились в СМИ. Возмутил их и поступок фотографа, опубликовавшего снимки, на которых модель позирует верхом на умирающем на берегу морском хищнике.