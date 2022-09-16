Почему столицу Казахстана решили переименовать и ввести санкционный контроль США К чему приведёт перевод торговли Казахстана под санкционный контроль США и кто стоит за возвращением Астаны. 15 сентября, 21:40 Президентский дворец в Нур-Султане, Казахстан. Фото © Getty Images / Turar Kazangapov / Anadolu Agency

Больше не Нур-Султан

Похоже, Правительство Казахстана решило войти в одну воду дважды, вернув столице название Астана и отправив на покой прежнее название Нур-Султан. Можно провести параллель с началом года, когда в стране была организована попытка госпереворота, которую руководству удалось купировать, обратившись в ОДКБ. Эксперты напоминают, что переименование города разделяло казахстанское общество. Закулисными творцами решения считаются определённые кланы. Однако стоит обратить внимание на решение главы страны — избавиться от особого отношения к любой личности в политической истории страны.

Символический шаг совершили жители казахстанской столицы, поддержав предложение вернуть городу название Астана в ходе публичных слушаний, которые велись в социальных сетях местного представительного органа власти — Маслихата.

— История с переименованием вызывает много вопросов с учётом того, что она началась как раз при Токаеве. С репутационной точки зрения это сомнительный ход, но с точки зрения пиара это ещё раз подчёркивает переход к курсу сменяемости власти. Решение направлено на развенчание излишних почестей первому президенту, — считает ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Максим Вилисов. — Если учесть, что на сайтах многих организаций Астана никуда не исчезала, то можно сделать вывод, что этот вопрос разделял общество. Отказ от второго срока, о котором заявил Токаев, демонстрирует задачу новой власти — роль любой личности в истории должна снижаться.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов считает, что имя первого президента не прижилось в столице страны. "Не удивлюсь, если власти Казахстана ещё и ХХ съезд устроят о развенчании культа личности, как только Елбасы покинет этот мир", — отметил политолог.

Торговля и санкции

Ещё один важный вопрос, который на фоне последних событий прошёл незамеченным, — внешний санкционный контроль США над торговлей Казахстана. Об этом вчера заявил министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди. Сделки казахстанских компаний с РФ, которые потенциально могут нарушать санкционный режим, находятся на контроле властей США и Евросоюза — с ними "ведутся регулярные консультации".

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

— Казахстану в сложившейся ситуации приходится сильно лавировать. Объективно Россия для него — крупный торговый партнёр в рамках ЕАЭС и в принципе — географически и исторически. Казахстан при Токаеве продолжает настойчиво проводить политику многовекторности, которая сейчас предполагает решение сложной задачи — усидеть на двух стульях: не разругаться с Россией и не навредить собственной экономике в случае риска вторичных санкций. С учётом того что деловая активность России распространяется по всем странам ЕАЭС, на Астану приходится значительная её доля. На фоне съезда мировых религий — мероприятие должно позиционировать страну как глобальный хаб — такие заявления имеют демонстративную природу. Пока явной угрозы выхода из торговых соглашений с Россией это не несёт, но такую тенденцию я бы не исключал, — сказал Максим Вилисов.

По его словам, в политике редко кто помнит добрые дела, политика — это прагматичная штука, все вещи нужно фиксировать на бумаге. А ввод войск ОДКБ в момент беспорядков в Казахстане не предусматривал получения выгоды России при участии в операции по наведению порядка.

— Внешний санкционный контроль грозит неприятными последствиями и Казахстану, и России, потому что параллельный импорт будет продолжать расти. Подобные действия со стороны Астаны мало объяснимы, потому что, принимая эти правила игры, Казахстан сам выводит себя на линию огня. И вполне вероятно, что, даже если США просто покажется, что Астана что-то нарушает, страна подвергнется тяжёлым санкционным действиям со стороны Штатов. В этой связи можно только пожалеть казахского торгового партнёра, потому что он засунул голову в пасть льву. И достаточно лёгкого движения, чтобы эта пасть захлопнулась, — полагает глава Центра политической информации Алексей Мухин.

Борьбой за влияние называет подобные заявления представителей кабмина Казахстана директор Института новейших государств Алексей Мартынов, обращая внимание на визиты папы римского и главы КНР.

Папа римский Франциск (слева) и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (справа) на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий во Дворце независимости в Нур-Султане, Казахстан. Фото © Getty Images / Meirbek Tazhkuranov / Anadolu Agency

— Астана сейчас — один из краеугольных камней в складывающемся обособленном евразийском пространстве. Сегодня практически все участники двухсторонних встреч высказались в духе, что Европа утратила суверенный путь. И в этом смысле в качестве плацдарма, куда поставить ногу, многие западные страны рассматривают Казахстан. Неспроста этот год начался с попытки госпереворота в Казахстане, который был погашен вмешательством сил ОДКБ по запросу Токаева. И эти попытки продолжаются не мытьём, так катаньем. Поэтому считаю, что заявление одного из министров станет очередным неверно переведённым на русский язык месседжем, — сказал Алексей Мартынов, напомнив, как это случалось не раз с одиозными выпадами представителей казахстанских властей в адрес России.

Политолог напоминает, что Астана вряд ли начнёт сейчас манипуляции, которые могут негативно отразиться на интересах Китая, от которых она зависима сейчас больше всего. Второй по влиятельности страной в республике является Турция. И две этих страны не заинтересованы в ограничении торговли с Россией, а скорее наоборот, используют эту возможность.

— Казахстан давно находится в системе турецкого мира: Международная организация "Тюрксой" — успешный проект Анкары, который охватывает постпространство восточного СССР. Нурсултан Назарбаев был провозглашён аксакалом тюркского мира, и на одной из площадей Анкары ему установили даже прижизненный памятник. Где он изображён в сидячем положении — это важная деталь уважения. Поэтому сегодня и Турция в ШОС, а вместе с другими странами — это треть мировой экономики и половина населения мира, — напоминает Алексей Мартынов.

Нур-Султан, Казахстан. Фото © Getty Images / Aliia Raimbekova / Anadolu Agency Почему власти Казахстана инициировали переименование столицы страны? 0 Это борьба кланов Это месть за попытку госпереворота Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Ладилова