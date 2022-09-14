Почему Грузия заговорила о втором фронте против России Постсоветская френдзона распадается и точит зубы на Москву, сейчас это информационные атаки, которые призваны посеять панику среди россиян и продемонстрировать поддержку Украине. 26702 26702 Обложка © ТАСС / ЕРА / ZURAB KURTSIKIDZE

Власти Киева пытаются затянуть в свою воронку страны постсоветского пространства. Кровоточащий Карабах, Молдавию, а теперь и Грузию. Украинские лоббисты требуют от Вашингтона и Тбилиси открыть "второй фронт" для России. Кому, как не Грузии понимать, что это означает потерю государственности? Тем не менее подобный элемент информационного давления Грузия решила использовать после перегруппировки войск на Харьковском направлении, чтобы поставить галочку в закулисных переговорах с Киевом. Кроме того, это может быть ходом на внутриполитическом треке, где используются популистские настроения.

Всенародный референдум может поставить вопрос перед гражданами Грузии, хотят ли они войны с Россией. Об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Георгий Кобахидзе на брифинге. Он отметил, что власти Грузии сейчас не поддерживают такой ход событий, но готовы спросить мнение граждан. Есть версия, что это ответ лидера партии на обвинения оппозиции в связях с Россией.

Его поспешил опровергнуть премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, напомнив, что страна смогла достичь хороших двузначных показателей в экономическом росте благодаря чёткой позиции по Украине, ведь Тбилиси не вводил антироссийских санкций. Осудили заявление Кобахидзе и представители оппозиционных партий, сочтя даже саму идею об открытии второго фронта против России антиконституционной. Такой комментарий российским СМИ дал директор грузинского Центра Исламских Исследований Шота Апхаидзе.

Ситуация может быть связана с перегрупировкой Российской армии на Харьковском направлении. В преддверии надежд, что Россия будет искать возможности переговоров, на нашу страну усиливается психологическое давление, но вряд ли грузинский фактор станет решающим, он актуален лишь в общей политической картине. Потому что сейчас сохраняется обострение между Арменией и Азербайджаном, на границе Киргизии и Таджикистана, все эти вопросы требуют российского внимания и, возможно, военного присутствия. Поэтому такие заявления призваны создавать панические настроения в определённых кругах российского интеллектуального класса Максим Вилисов Ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН

— Не уверен, что в Грузии хотят напасть на Южную Осетию и Абхазию, таких желаний нет даже у военных. Мощное заявление Георгия Кобахидзе — это сбор очков во внутриполитическом раскладе, таким образом он консолидировал голоса радикалов, чтобы в дальнейшем абсорбировать их в одном из политических ресурсов, как-то привести во властные структуры или как-то иначе. Но, скорее всего, он не собирается это выполнять. Поскольку общая экономическая ситуация ухудшается во всех странах, что будет вызывать протестные явления и политические последствия. На этом падающем рынке кто-то хочет всего лишь поиграть, — прокомментировал заявление о возможности референдума по поводу войны с Россией ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Максим Вилисов.

Грузинские власти прекрасно понимают, что нынешний статус отношений с Российской Федерацией их устраивает, как, впрочем, и саму Россию. Москва нужна Тбилиси в качестве не враждебного соседа, чтобы уравновешивать турецкое и азербайджанское влияние. Слишком много сил грузинское руководство положило на то, чтобы создать вот этот вот модус вивенди во взаимоотношениях с Кремлём. И разрушать его ради удовлетворения киевских амбиций, рискуя при этом собственной государственностью, нынешняя власть не станет. А когда радикальная грузинская оппозиция требует от власти открытия второго фронта, то правящая "Грузинская мечта" абсолютно логично предлагает оппозиции спросить, что об этом думает грузинский народ. Нужно ли это ему? Очевидно, что нет Геворг Мирзаян Доцент Финансового университета

По мнению главы Евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича, Зеленский понимает, что в любом случае в конечном итоге военный конфликт будет решён в пользу России. А военные сражения — выиграны украинским народом, который сейчас сражается против официального Киева при поддержке российских войск. Именно поэтому Киев сейчас активно собирает поддержку за рубежом, чтобы втравить другие государства в военные действия.

Грузия уже пыталась открыть фронт в 2008 году, что привело её к возможности ликвидации государства и потерям территории. Не думаю, что она захочет повторять свою ошибку. Для неё это означает экономический крах и потерю всех достижений, которых удалось добиться благодаря отказу от антироссийских санкций. Заявление Кобахидзе можно считать ещё и отработкой Киевом давления на другие страны, чтобы получить хоть какую-то поддержку против России Никита Мендкович Глава Евразийского аналитического клуба

С 2010-х Россия наблюдает дугу нестабильности вдоль собственных границ. То же самое происходит ещё у двух глобальных мировых игроков — Ирана и Китая, обращает внимание научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня. Примечательно, что эти три страны названы прямыми угрозами в концепциях безопасности США 2015–2018 годов. Конфликты говорят сами за себя — новая фаза эскалации противостояния Азербайджана и Армении, протесты в Казахстане, столкновения на границе Таджикистана и Киргизии, нельзя забывать и про угрозы из Афганистана для республик СНГ.

Открытие вторых фронтов — военная риторика прошлого века, сейчас актуальны прокси-войны. Как это происходит на Украине, когда, по сути, воюет третья сторона, а весь континент снабжает марионеточный режим оружием и поддерживает финансовыми вливаниями его жизнь. Пора осознать, что больше нет единого постсоветского пространства, которое было приоритетом в нашей политике последние 20 лет. Как не существует западной части — Польши, Чехословакии и Прибалтики, Украины, исключая Белоруссию. Остался только постсоветский восток. И России необходимо направить все усилия на сохранение своего влияния в этих государствах Василий Останин-Головня Научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН

Военнослужащие ВС РФ. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей Для чего нужна разморозка старых конфликтов вокруг России? 0 Чтобы Россия не достигла целей СВО на Украине Грузинский выпад — это информационный шантаж Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Ладилова