Заливать пожар бензином: Как Европа намерена смягчить удар от остановки "Северного потока" Журналист Елена Ладилова — о сценариях газовой войны между ЕС и Россией, к чему приведёт противостояние и кто от этого выиграет. 11 сентября, 21:40 Обложка © ТАСС / picture alliance / Sven Simon

Европейцы уже открыли сезон лайфхаков наступающей зимы: Правительство Швейцарии придумало запреты на градусы, когда температура в домах местных жителей не должна превышать 19 °С. Более того, за донос на жителя, обогревающего жильё сверх разрешённой температуры, выплачивается 200 франков. Аналогичные нормы вводятся во Франции и ряде других европейских стран. Что неминуемо спровоцирует "зимовку" всех состоятельных граждан в более тёплых и не обделённых российским газом странах, комментируют турецкие медиа, называя в качестве таковых Турцию, Египет и даже Тунис.

В польской столице начали работу кинотеатры под открытым небом, где для просмотра фильма необходимо крутить педали велосипеда. Новый способ помогает вырабатывать электроэнергию для показа. Заливать пожар бензином предлагают западные СМИ, ужасаясь результатам остановки "Северного потока".

Можно напомнить, что неделя, начинавшаяся с обсуждений о потолке цен на российский газ, закончилась для Еврокомиссии нокаутом. "EC передумал вводить потолок цен на газ после ультиматума Путина", — сделала вывод британская газета The Telefraph. Предупреждение российского лидера о возможном прекращении поставок энергоресурсов напугало страны ЕС, подействовало на министров энергетики, и решение было отклонено.

— Многие уже закрываются, особенно наиболее энергоёмкие отрасли, такие как стекольная и металлургическая. Чтобы пострадать от этого, совсем не обязательно напрямую покупать российский газ. Достаточно просто покупать газ или электроэнергию на открытом рынке, — отмечает WSJ, напоминая, что оборот возрастает.

Цены на энергоносители вызовут у компаний и производств необходимость в кредитовании, на что банки отреагируют повышением ставки и тем самым усугубят ситуацию. О том, что энергетический шок давно перерос в полноценный политический и экономический кризис, сообщает The Economist.

— 14% семей в Британии уже задолжали по коммунальным платежам. Закрывает свой завод крупнейшая металлургическая компания ArcelorMittal в Бремене. Потребители и бизнес страдают, надвигается рецессия, а в закулисье энергетических рынков царит хаос, — резюмирует The Economist.

В качестве выхода из кризиса авторы издания предлагают открыть кредитные линии для энергетических компаний и домохозяйств, а также воспользоваться дополнительными сборами с некоторых производителей, намекая на маржу электростанций с низкими эксплуатационными расходами, атомных или ветряных электростанций. А в целом ЕС, по мысли автора, предстоит искать новые источники энергии, чтобы перейти к более чистой энергетической системе. Если этого не случится, то государства обанкротятся, а европейская электроэнергетика застрянет в прошлом.

Турецкое издание Evrensel прогнозирует, что газовая война между Россией и ЕС продолжит ужесточаться.

— События показывают, что антироссийские санкции вернулись бумерангом и ударили по европейской экономике. Этому больше всего рады США, Катар и Норвегия, которые начинают продавать в Европу сжиженный сланцевый газ. А Россия перезаключает контракты, и вместо Европы основными покупателями становятся Китай, Индия и Турция, причём по более низким ценам. Именно эти государства выиграют в результате развязанной США и ЕС кампании против России, — предрекает Evrensel.

Хорватское издание Advance сообщает, что производства сворачивают бизнес и бегут из Германии. Всё больше промышленных компаний ищут способы на длительный период покинуть страну. Их число, согласно федеральному опросу профильного ведомства в ФРГ, равняется 25%.

Легкомысленное интервью телеканалу ARD немецкого министра экономики и одного из лидеров правящей коалиционной партии "Зелёные" Роберта Хабека, сообщившего о том, что допускает ситуацию, при которой некоторые отрасли немецкой экономики остановятся из-за растущих цен на энергоносители, породило шквал критики как внутри Германии, так и среди бизнес-партнёров страны. В то же время глава министерства на вопрос, ожидает ли он волну банкротств в конце этой зимы, ответил "нет, не ожидаю", перечеркнув свои компетенции. На это начали реагировать уже другие немецкие СМИ: газета Bild констатировала, что "Хабек понятия не имеет об экономике".

Не менее мрачный сценарий для Европы ещё до остановки "Северного потока" обозначил колумнист The American Conservative. Европейские элиты довели свои страны до "экономического кровавого побоища" с Москвой. Автор посчитал, что, если Берлин закрывает свои заводы и фабрики, значит, вся европейская экономика уже идёт под откос.

В качестве выводов западные СМИ отмечают усугубление кризиса европейской экономики, похороны множества производств, перенос заводов в страны, не испытывающие нехватку энергоресурсов. Из-за включённого печатного станка в перспективе двух-пяти лет инфляция в ЕС достигнет рекордного уровня, что подтолкнёт страны к выходу из Евросоюза. Такой рабочий сценарий давно запущен, и теперь мы наблюдаем его реализацию, отмечают эксперты. Выгоден он основному конкуренту Европы — США. А параллельной целью этой экономической войны является дестабилизация в России, которой пришлось сконцентрировать усилия для поворота на Восток, поиска новых решений и развития производств.

В итоге состоялось масштабное переключение стран ЕС на альтернативную закупку газа из других источников, что подтверждает выгоду США: Германия намеревается подписать долгосрочные контракты на импорт СПГ из США и с Ближнего Востока. А Болгария готовит соглашение с Азербайджаном о закупке одного миллиарда кубов газа из Баку через Грецию.

Фото © Getty Images / Bernd Wüstneck / picture alliance Почему ЕС продолжает ухудшать своё положение на энергетическом рынке? 0 К власти приходят философы и популисты, реальная экономика исчезает Европа потеряла суверенитет, кризис в ЕС выгоден Вашингтону Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Ладилова