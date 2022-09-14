Чем ответит Анкара на антитурецкие санкции Киева Чем закончится медовый месяц Анкары и Киева после санкций против турецких бизнесменов и банкиров. 8061 8061 Обложка © Getty Images / Evrim Aydin / Anadolu Agency

Турецкие власти запросили у Украины разъяснения в связи с начавшейся на Украине агитационной кампанией против турецких бизнесменов и банков. Об этом cо ссылкой на дипломатические источники сообщила газета Aydınlık. По информации издания, опубликован список руководителей турецких банков Ishbank, Ziraat и Credit Europe Bank с фотографиями и с призывом ввести санкции против этих компаний и физических лиц.

Это связывают с тем, что Анкара отказалась поддержать ограничения против России, инициированные западными странами. Незадолго до этого предложение Киева обеспечить гарантии безопасности было отклонено Анкарой. Турецкие власти объяснили это необходимостью устойчивого прекращения огня.

К тому же Киев выполняет функции оператора Вашингтона, который тем самым напоминает Анкаре, что её многовекторность не входит в кейс союзников по НАТО и с этим пора завязывать. Поддастся ли Эрдоган такому давлению, мы узнаем в ходе саммита ШОС в Самарканде, где пройдёт встреча глав стран и переговоры с президентом России.

— Aydınlık — старейшая газета, основанная в 1921 году, принадлежит националистической политической Партии Родины (Vatan Partisi). Западные источники давно заклеймили её пророссийским и прокитайским инструментом давления. По факту она объединяет наиболее интересные группы националистов, вроде так называемых научных социалистов, классических, светских кемалистов. Есть ли у неё надёжные источники в кругах дипломатии — большой вопрос, особенно с учетом её призыва к Эрдогану в прошлом году признать Крым российским, что является немейнстримной позицией в Турции, — отметил востоковед, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня. — Эрдоган, с одной стороны, не признаёт его российским, с другой — полуостров Турция считает частью своей тюркской Ойкумены. Что касается лидера Партии Турции Дагу Перинчека, то он поддержал СВО, также выступал за вывод контингента НАТО из Турции. Но его позиции слабы, электоральная поддержка составила 0,23% в 2018 году. Однако газеты в жизни турок до сих пор играют большую роль. И если спросить жителей страны, какое издание они читают, то можно понять, какую партию поддерживают.

Эксперт напоминает, что на июнь 2023 года назначены выборы — парламентские и президентские. Как правило, главой страны становится лидер победившей партии. Подобная информация в газете может быть предвыборным зондированием интересов избирателей. Важно учитывать, что в основе внешней политики Турции находится идиологема о расширении влияния Турции на международном треке как наследницы Османской империи. Это намного больше волнует рядового избирателя, чем социально-экономические проблемы. И тут партийцам "Родины" вряд ли удастся обогнать Эрдогана, его успешный кейс — создание турецкого хаба, способного оказывать влияние на международную политику, отстаивающего собственные интересы, — наиболее близкая идея для избирателей.

— Турция не согласится на гарантии безопасности, предложенные Киевом, на условиях Украины, ровно так же, как она не согласится на аналогичные гарантии на условиях России. Причём выражение, которое фигурирует в турецкой прессе, — "устойчивое прекращение огня" — один из главных факторов, который входит в интересы Анкары. Что означает для Турции создание перманентной ситуации, где она станет основным посредником в украинском конфликте, потому что Анкаре выгодно играть на обе стороны. В условиях санкционного давления власти Турции становятся основным экономическим партнёром России, источником параллельного импорта. А подыгрывая Украине в некоторых вопросах, Эрдоган обеспечивает себе рынок сбыта вооружения (лёгкое стрелковое вооружение и "байрактары"). И здесь уже возникает феномен турецкой беспилотной дипломатии, — считает Останин-Головня.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Getty Images / Emin Sansar / Anadolu Agency

Анкара всегда успеет наказать Киев, для этого у неё предусмотрен ряд инструментов как военно-экономического характера, так и политического. Готова ли Турция потерять контракт на восстановление Украины, покажут переговоры с главой России на саммите в Самарканде. Тут, как говорится, мен на мен. Решит ли Эрдоган внести ясность в свои действия для понимания дипломатического блока Запада, который требует у него влиться в свои ряды, тоже зависит от ряда выгодных сделок на Востоке. В любом случае, попытки турецкого президента усидеть на всех стульях сразу не прекратятся до завершения выборов 2023 года.

— Мне представляется, что в лице Украины мы наблюдаем классическое развитие поведения приживалки. Когда со временем человек начинает добрые отношения воспринимать как слабость и начинает агрессивно вести себя по отношению к хозяину, выдвигая всё новые требования. Такую психологию демонстрируют как многие беженцы в Европе, так и официальные власти ко всему миру. Украина — это недееспособный субъект, который в ближайшем будущем должен быть ликвидирован. Не исключаю, что негатив скажется на отношениях Анкары и Киева, но они никогда не были на высоте, потому что Турция стремится сохранить нейтралитет в нынешнем конфликте, — резюмирует политолог Никита Мендкович.

Вероятно, ответ Киеву со стороны Анкары отложен, впереди участие Турции в ШОС, которая не является членом организации, но активно выстраивает диалоги в рамках Шанхайской организации, что вызывает рост политических ставок и большие вопросы со стороны западных коллег. Каким он будет, станет ясно в середине сентября.

Фото © Getty Images / Scott Olson Почему Эрдоган получил чёрную метку от Запада через Украину? 0 Западу надоела его многовекторность Это предупреждение связано с ШОС Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Стафеева