Вашингтон меняет риторику относительно военной помощи Киеву. Как указывает издание Business Insider, это связано с нежеланием США нагнетать конфликт с Россией до критической массы.

Согласно докладу американского Университета Брауна по проекту "Затраты на войну", Запад обязан перестать наращивать оружейные поставки для Украины. В противном случае, уверены авторы документа, Россия может решиться на ядерную эскалацию.

В настоящий момент в распоряжении Москвы имеется 5977 ядерных боеголовок, тысячи из которых легкодоступны для доставки по удалённым целям по суше, воздуху и морю. Действия Вашингтона же провокационны. И если Россия ответит на это, то в результате ситуация для мира может стать новым Карибским кризисом.