Власти США посоветовали перестать провоцировать Россию на Украине
Business Insider призвал США не провоцировать Россию на Украине
Вашингтон меняет риторику относительно военной помощи Киеву. Как указывает издание Business Insider, это связано с нежеланием США нагнетать конфликт с Россией до критической массы.
Согласно докладу американского Университета Брауна по проекту "Затраты на войну", Запад обязан перестать наращивать оружейные поставки для Украины. В противном случае, уверены авторы документа, Россия может решиться на ядерную эскалацию.
В настоящий момент в распоряжении Москвы имеется 5977 ядерных боеголовок, тысячи из которых легкодоступны для доставки по удалённым целям по суше, воздуху и морю. Действия Вашингтона же провокационны. И если Россия ответит на это, то в результате ситуация для мира может стать новым Карибским кризисом.
Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить Киеву новый пакет военной помощи на $600 миллионов. Как заявили в Минобороны страны, новый пакет военной помощи включает в себя в том числе дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS.
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