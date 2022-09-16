Киргизия и Таджикистан ведут работу по полному прекращению огня на границе

Интенсивность стрельбы на границе Киргизии и Таджикистана снижается. Об этом сообщил киргизский Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ).

"Интенсивность стрельбы идёт на спад. Проводится работа по полному прекращению огня и дальнейшему регулированию ситуации", — сказано в сообщении ГКНБ.

Стороны решили прекратить огонь в ходе телефонных переговоров между руководителями пограничных ведомств Уларбеком Шаршеевым и Раджабали Рахмонали. Кроме того, генералы планируют личную встречу.

Согласно данным Минздрава страны, количество пострадавших военнослужащих в ходе вооружённого конфликта увеличилось до 18 человек. Информацию о характере и тяжести ранений в министерстве пообещали предоставить позднее.

Тем временем главы МИД Киргизии и Таджикистана Жээнбек Кулубаев и Сироджиддин Мухриддин на саммите ШОС в Самарканде обсудили ситуацию на границе. При этом подробностей их разговора не приводится.