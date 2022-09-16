Киргизия и Таджикистан ведут работу по полному прекращению огня на границе
Интенсивность стрельбы на границе Киргизии и Таджикистана снижается. Об этом сообщил киргизский Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ).
"Интенсивность стрельбы идёт на спад. Проводится работа по полному прекращению огня и дальнейшему регулированию ситуации", — сказано в сообщении ГКНБ.
Стороны решили прекратить огонь в ходе телефонных переговоров между руководителями пограничных ведомств Уларбеком Шаршеевым и Раджабали Рахмонали. Кроме того, генералы планируют личную встречу.
Согласно данным Минздрава страны, количество пострадавших военнослужащих в ходе вооружённого конфликта увеличилось до 18 человек. Информацию о характере и тяжести ранений в министерстве пообещали предоставить позднее.
Тем временем главы МИД Киргизии и Таджикистана Жээнбек Кулубаев и Сироджиддин Мухриддин на саммите ШОС в Самарканде обсудили ситуацию на границе. При этом подробностей их разговора не приводится.
Ранее, напомним, Пограничная служба Киргизии сообщила об обстреле своих пограничников военнослужащими Таджикистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов. Из районов на границе с Таджикистаном в Киргизии, где ведутся боестолкновения между военными двух стран, началась эвакуация мирных жителей.
Сайт Минобороны Киргизии