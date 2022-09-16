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16 сентября, 06:22

В Херсонской области заявили об иностранных наёмниках у границ региона

Стремоусов заявил о присутствии наёмников у границ Херсонской области

У границ Херсонской области находится множество наёмников, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в беседе с РИА "Новости".

"Очень много в рядах украинских войск, сосредоточенных на Херсонском направлении, иностранных наёмников. Есть много свидетельств присутствия наёмников, говорящих на английском и других иностранных языках", — сказал он.

По словам Стремоусова, сейчас в Незалежной "фактически создали четвёртый рейх", состоящий из группы нацистов и наёмников, а также силой согнанных с улиц людей, которых используют как живой щит. Он также подчеркнул, что Киев пользуется потенциалом НАТО.

"Весь периметр просматривается": ВСУ указали на нулевые шансы зайти в Херсонскую область с моря

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Накануне ВСУ провалили попытку высадить десант на Кинбурнскую косу в Херсонской области. Союзные войска обнаружили противника, купировали атаку и уничтожили нацистов.

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Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Генеральный штаб ЗСУ

Светлана Оперук

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