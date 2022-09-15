ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 сентября 2022, 08:56
4741

ВСУ указали на нулевые шансы зайти в Херсонскую область с моря

Стремоусов заявил о нулевых шансах ВСУ зайти в Херсонскую область с моря

Войска ВСУ не прекращают попыток прорваться на территорию Херсонской области, в том числе со стороны моря, однако союзные войска держат ситуацию под контролем. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, комментируя информацию о безуспешной высадке украинского десанта в районе Кинбурнской косы.

"Скорее всего, десант (ВСУ, который пытался утром высадиться в районе Кинбурнской косы. — Прим. Лайфа) высаживался в районе Очакова, попытались обойти, но там есть точки, военные базы, которые ещё остались со времён Советского Союза. Всё контролируется, весь периметр просматривается. Шансов зайти с моря вообще никаких нет. <…> Попыток будет много", — сказал он в эфире Первого канала.

В Херсоне заявили о потере ВСУ на этом направлении 3500 человек
В Херсоне заявили о потере ВСУ на этом направлении 3500 человек

Напомним, ВСУ сегодня утром провалили попытку высадить десант на Кинбурнскую косу в Херсонской области. Однако противник был обнаружен союзными войсками, атака купирована, а нацисты уничтожены.

BannerImage

ТАСС / Сергей Мальгавко

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar