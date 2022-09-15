Войска ВСУ не прекращают попыток прорваться на территорию Херсонской области, в том числе со стороны моря, однако союзные войска держат ситуацию под контролем. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, комментируя информацию о безуспешной высадке украинского десанта в районе Кинбурнской косы.

"Скорее всего, десант (ВСУ, который пытался утром высадиться в районе Кинбурнской косы. — Прим. Лайфа) высаживался в районе Очакова, попытались обойти, но там есть точки, военные базы, которые ещё остались со времён Советского Союза. Всё контролируется, весь периметр просматривается. Шансов зайти с моря вообще никаких нет. <…> Попыток будет много", — сказал он в эфире Первого канала.