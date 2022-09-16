"Душа Сербии": История уникальной мозаики храма Святого Саввы в новом проекте "Гигарамы"

Креативная лаборатория "Гигарама" и компания "Газпром нефть", обладатели международной премии Webby Awards, представляют мультимедийный онлайн-проект "Душа Сербии". Гигапиксельная панорама высочайшего разрешения в мельчайших подробностях представляет главное украшение храма Святого Саввы — его мозаику. Эта золотая мозаика создана из 50 млн фрагментов командой русских и сербских художников на основе средневековых балканских и византийских традиций.

Проект адаптирован ко всем цифровым устройствам для лёгкого и быстрого просмотра. Его важная миссия — не просто показать масштабную мозаику в деталях, но и раскрыть замысел создателей и художников, который они вкладывали в повествование. Авторы проекта ведут зрителя так, чтобы за короткий период он смог погрузиться в историю и понять все смысловые и сюжетные линии мозаики. В любой момент пользователю доступен обзор на 360 градусов с возможностью стократного увеличения любого участка мозаики. Для удобства в проект интегрирован аудиогид на русском, сербском и английском языках.

Алтарная апсида. Фото © svetogsave.com

История создания мозаики храма Святого Саввы

Храм Святого Саввы на Врачаре — это один из главных памятников архитектуры в Сербии и один из крупнейших православных храмов в мире. Собор спроектировали в конце XIX века, но строить его начали только в 1935 году. Однако строительство было отложено из-за начала Второй мировой войны. Возведение купола было завершено в 1989 году, официально храм открыли в 2004 году, но без внутреннего оформления.

В Сербии не было мастеров, способных реализовать такой масштабный проект — создать мозаику для более чем 15 тыс. квадратных метров криволинейной поверхности. В 2012 году президентом РФ Владимиром Путиным было принято решение об участии России в создании внутреннего оформления главного храма Сербии. В 2014 году был проведён конкурс и выбран проект мозаики народного художника РФ Николая Мухина.

Работы по созданию мозаик главного купола, алтарного пространства и центральной части храма профинансировала "Газпром нефть". Это один из самых масштабных проектов мозаичного декорирования в мире. В декабре 2019 года Владимир Путин посетил храм Святого Саввы, где вместе с президентом Сербии Александром Вучичем внёс символические элементы в мозаику Спаса Нерукотворного. Президент России отметил, что мозаичные изображения, украсившие стены собора, созданы руками сербских и российских мастеров; такое взаимодействие представляется весьма важным и символичным, особенно в контексте братской дружбы и духовной близости, с давних времён объединяющих наши народы.

Фрагмент мозаики © svetogsave.com

История создания виртуальной экскурсии "Душа Сербии"

Реализованный командой "Гигарамы" и "Газпром нефти" проект даёт возможность рассмотреть мозаику во всех деталях и узнать смысл её сюжетных линий. Сферическая панорама мозаики разрешением более 25 гигапикселей собрана из 600 фотографий высокой чёткости. Во время работы в храме камеру поднимали на высоту 10 метров, а съёмка длилась непрерывно более 10 часов. Чтобы рассказать о значении религиозных сюжетов, команда сотрудничала с ведущим экспертом Российской академии художеств по теме православной иконописи, доктором искусствоведения Ириной Бусевой-Давыдовой.

Генеральный директор лаборатории "Гигарама" Марат Сайченко:

"Это невероятно масштабный и интересный для нас проект. При изучении истории храма нам сразу же пришла идея рассказать именно про внутреннее убранство храма, его уникальность, масштаб. Наша цель — показать грандиозный труд многих талантливых людей — художников, мастеров, историков и инженеров, — которые работали над созданием храма и его мозаики. Здесь нам помог богатый опыт работы с визуальными форматами — мы создали гигапиксельную панораму, включив туда историческое повествование и аудиосопровождение. Под это мы написали специальный сценарий, который пошагово раскрывает зрителю всю драматургию мозаики".

Заместитель генерального директора "Газпром нефти" по коммуникациям Александр Дыбаль:

"Храм Святого Саввы — это действительно душа Сербии, главный культурный и религиозный символ страны. Поэтому в нашем цифровом проекте мы хотели передать прежде всего эмоциональное восприятие красоты и величия храма, чтобы каждый мог почувствовать их в полном объёме и отдельных деталях, проникаясь мощной энергетикой и атмосферой. И мы счастливы, что нам удалось не только принять участие в создании грандиозного произведения искусства, но и дать возможность увидеть его самой широкой аудитории во всём мире".

О лаборатории "Гигарама"