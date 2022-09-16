Путин: Россия сожалеет о жертвах конфликта между Арменией и Азербайджаном
Россия сожалеет о жертвах конфликта между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
"Действительно, мы сожалеем об этом. И, конечно, о жертвах, которые произошли", — подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос об обострении ситуации на границе стран.
Напомним, официальный Ереван 13 сентября заявил об ударах Азербайджана по приграничным городам. Ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. После этого в Армению прибыла оперативная группа Объединённого штаба ОДКБ. 14 сентября Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня, в итоге сторонам удалось договориться о перемирии.
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