Путин: Россия сожалеет о жертвах конфликта между Арменией и Азербайджаном

Россия сожалеет о жертвах конфликта между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

"Действительно, мы сожалеем об этом. И, конечно, о жертвах, которые произошли", — подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос об обострении ситуации на границе стран.