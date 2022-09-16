Пашинян заявил о 135 погибших в ходе конфликта на границе с Азербайджаном

В ходе конфликта на границе Армении и Азербайджана погибло 135 человек. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"На сегодняшний день число подтверждённых погибших составляет 135 человек. Это число ещё не окончательное, есть множество раненых", — сказал он на заседании правительства.