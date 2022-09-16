Пашинян заявил о 135 погибших в ходе конфликта на границе с Азербайджаном
В ходе конфликта на границе Армении и Азербайджана погибло 135 человек. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
"На сегодняшний день число подтверждённых погибших составляет 135 человек. Это число ещё не окончательное, есть множество раненых", — сказал он на заседании правительства.
Также Пашинян добавил, что Совет безопасности страны обсудил возможность введения военного положения, но пока было решено, что в этом нет необходимости. При этом есть граждане, которые хотят принять участие в обороне границы, добавил премьер, им посоветовали идти в военные комиссариаты.
Напомним, официальный Ереван 13 сентября заявил об ударах Азербайджана по приграничным городам. Ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. После этого в Армению прибыла оперативная группа Объединённого штаба ОДКБ. 14 сентября Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня, в итоге сторонам удалось договориться о перемирии.
Сайт премьер-министра Армении