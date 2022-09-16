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16 сентября, 07:33

Врач призвал дважды в год проверять свёртываемость крови после ковида

Врач Чудаков призвал два раза в год проверять свёртываемость крови после ковида

Дважды в год необходимо проверять кровь на свёртываемость, заявил соруководитель направления "Превентивная медицина" НТИ HealthNet ("Хелснет"), кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков в беседе с RT. По его словам, повышенное тромбообразование может быть причиной осложнений, которые возникают из-за коронавируса.

"Коронавирус имеет выраженное влияние на свёртываемость крови, поэтому важной составляющей поведения человека в коронавирусную эпоху является повышенное внимание именно к этому показателю. Кроме того, проверять также стоит С-реактивный белок и скорость оседания эритроцитов", — сказал врач.

Причём, продолжил он, проверять свёртываемость крови необходимо дважды в год, когда наблюдается более сильная волна коронавируса. Если же показатель теста оказывается выше нормы, то рекомендуется обратиться к специалисту, чтобы тот выписал лекарства. Дело в том, что склонность к тромбообразованию может стать причиной осложнений, подчеркнул Чудаков.

Врач также добавил, что вирус хоть и становится менее опасным, но заразность всё ещё находится на высоком уровне. И такой характер нынешней волны коронавируса не отменяет возникновения осложнений вплоть до госпитализации. Хотя ситуация как в России, так и в мире демонстрирует уменьшение вредоносности вируса, заключил специалист.

Назван смертельный побочный эффект от ковида

Назван смертельный побочный эффект от ковида

Ранее стало известно, что более половины россиян настаивают на возвращении ограничений из-за всплеска CoViD-19. При этом 47% уверены, что в стране на текущий момент не нужно вводить ограничительные меры из-за роста числа случаев.

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Freepik

Светлана Оперук
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