Врач призвал дважды в год проверять свёртываемость крови после ковида

Дважды в год необходимо проверять кровь на свёртываемость, заявил соруководитель направления "Превентивная медицина" НТИ HealthNet ("Хелснет"), кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков в беседе с RT. По его словам, повышенное тромбообразование может быть причиной осложнений, которые возникают из-за коронавируса.

"Коронавирус имеет выраженное влияние на свёртываемость крови, поэтому важной составляющей поведения человека в коронавирусную эпоху является повышенное внимание именно к этому показателю. Кроме того, проверять также стоит С-реактивный белок и скорость оседания эритроцитов", — сказал врач.

Причём, продолжил он, проверять свёртываемость крови необходимо дважды в год, когда наблюдается более сильная волна коронавируса. Если же показатель теста оказывается выше нормы, то рекомендуется обратиться к специалисту, чтобы тот выписал лекарства. Дело в том, что склонность к тромбообразованию может стать причиной осложнений, подчеркнул Чудаков.

Врач также добавил, что вирус хоть и становится менее опасным, но заразность всё ещё находится на высоком уровне. И такой характер нынешней волны коронавируса не отменяет возникновения осложнений вплоть до госпитализации. Хотя ситуация как в России, так и в мире демонстрирует уменьшение вредоносности вируса, заключил специалист.