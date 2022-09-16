Японский профессор получил Шнобелевскую премию за исследование поворота дверной ручки
Победитель Шнобелевской премии. Обложка © Кадр из видео YouTube / Improbable Research
Японский профессор Ген Мацудзаки получил Шнобелевскую премию за исследование оптимального поворота дверной ручки. Награду присуждают за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения, трансляция церемонии шла на сайте премии.
Команда японских промышленных дизайнеров провела серию лабораторных испытаний и выяснила, что чем больше ручка, тем больше пальцев нужно для её поворота. Они победили в категории "Техника" и получили трёхмерные бумажные шестерёнки с изображением человеческих зубов и долларовую банкноту Зимбабве номиналом десять триллионов фунтов стерлингов, вышедшую из оборота. Награды победителям вручали нобелевские лауреаты разных лет.
Ранее были объявлены победители премии "Эмми-2022". В двух основных номинациях — "Лучший драматический сериал" и "Лучший комедийный сериал" — победителями стали "Наследники" и "Тед Лассо". Также в номинации "Лучший мини-сериал или антология" награду получил "Белый лотос".