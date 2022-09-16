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16 сентября, 07:08

Японский профессор получил Шнобелевскую премию за исследование поворота дверной ручки

<p>Победитель Шнобелевской премии. Обложка © Кадр из видео YouTube /<a href="https://www.youtube.com/watch?v=uSELZ1A5OT8" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Improbable Research</a></p>

Победитель Шнобелевской премии. Обложка © Кадр из видео YouTube / Improbable Research

Японский профессор Ген Мацудзаки получил Шнобелевскую премию за исследование оптимального поворота дверной ручки. Награду присуждают за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения, трансляция церемонии шла на сайте премии.

Команда японских промышленных дизайнеров провела серию лабораторных испытаний и выяснила, что чем больше ручка, тем больше пальцев нужно для её поворота. Они победили в категории "Техника" и получили трёхмерные бумажные шестерёнки с изображением человеческих зубов и долларовую банкноту Зимбабве номиналом десять триллионов фунтов стерлингов, вышедшую из оборота. Награды победителям вручали нобелевские лауреаты разных лет.

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Светлана Оперук

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