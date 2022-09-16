Японский профессор получил Шнобелевскую премию за исследование поворота дверной ручки

Команда японских промышленных дизайнеров провела серию лабораторных испытаний и выяснила, что чем больше ручка, тем больше пальцев нужно для её поворота. Они победили в категории "Техника" и получили трёхмерные бумажные шестерёнки с изображением человеческих зубов и долларовую банкноту Зимбабве номиналом десять триллионов фунтов стерлингов, вышедшую из оборота. Награды победителям вручали нобелевские лауреаты разных лет.