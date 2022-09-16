Папа римский Франциск заявил, что Запад пошёл по ложному пути
Западные страны пошли по ложному пути и теперь не могут являться образцовым примером. Об этом заявил папа римский Франциск в интервью для Corriere della Sera.
"Запад в целом в настоящий момент не является образцовым примером. <…> Запад пошёл по ложному пути, например в плане социальной справедливости", — сказал он.
По словам понтифика, западные страны стали самым большим кладбищем человечества. Он подчеркнул, что в Европе существуют демографические проблемы, но при этом Запад не принимает мигрантов. По словам папы римского Франциска, люди нужны в Испании и Италии. Однако эти страны не проводят политику интеграции зарубежных граждан. Кроме того, он отметил, что из-за неблагополучной социально-экономической ситуации распространяется популизм, поэтому европейские страны должны вернуться к основополагающим ценностям. К тому же, добавил понтифик, Запад сейчас находится не на самом высоком уровне, чтобы помогать другим народам.
Ранее папа римский Франциск назвал "морально допустимыми" поставки оружия Киеву. Однако, подчеркнул понтифик, использование западного вооружения не ведёт к миру. Он отметил, что на "весах моральности" должны взвешиваться причины.