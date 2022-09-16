Папа римский Франциск заявил, что Запад пошёл по ложному пути

Западные страны пошли по ложному пути и теперь не могут являться образцовым примером. Об этом заявил папа римский Франциск в интервью для Corriere della Sera.

По словам понтифика, западные страны стали самым большим кладбищем человечества. Он подчеркнул, что в Европе существуют демографические проблемы, но при этом Запад не принимает мигрантов. По словам папы римского Франциска, люди нужны в Испании и Италии. Однако эти страны не проводят политику интеграции зарубежных граждан. Кроме того, он отметил, что из-за неблагополучной социально-экономической ситуации распространяется популизм, поэтому европейские страны должны вернуться к основополагающим ценностям. К тому же, добавил понтифик, Запад сейчас находится не на самом высоком уровне, чтобы помогать другим народам.