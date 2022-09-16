Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами стран ШОС из-за правил по ковиду

Председатель Китая Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами 11 стран в Самарканде из-за политики делегации КНР по коронавирусу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Правительстве Узбекистана.

"Источник в узбекском правительстве подтвердил отсутствие Си и сказал, что китайская делегация сослалась на свою политику в отношении CoViD-19", — говорится в материале.

Указывается, что Си Цзиньпин отсутствовал на групповых фотографиях с мероприятия, которые были опубликованы поздно вечером в четверг, когда лидеры стран, в том числе президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, отправились на ужин.