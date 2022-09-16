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16 сентября, 07:14

Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами стран ШОС из-за правил по ковиду

Председатель Китая Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами 11 стран в Самарканде из-за политики делегации КНР по коронавирусу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Правительстве Узбекистана.

"Источник в узбекском правительстве подтвердил отсутствие Си и сказал, что китайская делегация сослалась на свою политику в отношении CoViD-19", — говорится в материале.

Указывается, что Си Цзиньпин отсутствовал на групповых фотографиях с мероприятия, которые были опубликованы поздно вечером в четверг, когда лидеры стран, в том числе президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, отправились на ужин.

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Напомним, в Самарканде проходит двухдневный саммит ШОС. Президент РФ Владимир Путин уже провёл встречи с коллегами из Киргизии, Туркменистана, Ирана, Китая. Заседания и контакты продолжатся 16 сентября. Лидер России пообщается с главой Турции Реджепом Эрдоганом по вопросу эффективности соглашения по вывозу украинского зерна.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук

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