Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами стран ШОС из-за правил по ковиду
Председатель Китая Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами 11 стран в Самарканде из-за политики делегации КНР по коронавирусу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Правительстве Узбекистана.
"Источник в узбекском правительстве подтвердил отсутствие Си и сказал, что китайская делегация сослалась на свою политику в отношении CoViD-19", — говорится в материале.
Указывается, что Си Цзиньпин отсутствовал на групповых фотографиях с мероприятия, которые были опубликованы поздно вечером в четверг, когда лидеры стран, в том числе президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, отправились на ужин.
Напомним, в Самарканде проходит двухдневный саммит ШОС. Президент РФ Владимир Путин уже провёл встречи с коллегами из Киргизии, Туркменистана, Ирана, Китая. Заседания и контакты продолжатся 16 сентября. Лидер России пообщается с главой Турции Реджепом Эрдоганом по вопросу эффективности соглашения по вывозу украинского зерна.