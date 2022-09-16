Путин и Пашинян поговорили по телефону поздно ночью
Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Пашиняна
Президент России Владимир Путин ночью провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Действительно, был телефонный разговор поздно ночью", — подтвердил представитель Кремля ТАСС.
Ранее о разговоре сообщили в кабмине Армении, уточнив, что речь шла о ситуации на армяно-азербайджанской границе.
Напомним, Путин уже общался с Пашиняном по ситуации на границе Армении и Азербайджана ночью 13 сентября. После этого началась интенсивная работа на экспертном уровне, рассказывал Дмитрий Песков.