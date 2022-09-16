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16 сентября, 07:23

Путин и Пашинян поговорили по телефону поздно ночью

Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Пашиняна

Президент России Владимир Путин ночью провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Действительно, был телефонный разговор поздно ночью", — подтвердил представитель Кремля ТАСС.

Ранее о разговоре сообщили в кабмине Армении, уточнив, что речь шла о ситуации на армяно-азербайджанской границе.

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Пашинян заявил о переходе ряда территорий Армении под контроль Азербайджана

Напомним, Путин уже общался с Пашиняном по ситуации на границе Армении и Азербайджана ночью 13 сентября. После этого началась интенсивная работа на экспертном уровне, рассказывал Дмитрий Песков.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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