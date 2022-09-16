"Дела идут ни шатко ни валко": О чём переживают немецкие пекари во время энергокризиса

Владельцы пекарен в Берлине стали экономить на свете и готовятся повышать цены из-за роста счетов за электричество, при этом осуждая министра экономики ФРГ Роберта Хабека, который ранее заявил, что пекари для решения проблем могут просто остановить работу и переждать кризис. Какие настроения витают в Германии, рассказывает РИА "Новости".

После слов министра в тренды немецкого TikTok попало обращение к правительству пекаря из сети кафе Dinkelmeister города Люнебурга, которое на данный момент посмотрел почти миллион человек.

"Многоуважаемый господин Хабек. Мне 48 лет, я индивидуальный предприниматель, у нас десять сотрудников в нашей маленькой пекарне. Я Вас призываю уйти в отставку. То, что Вы несёте, — худший вздор за всё послевоенное время в Германии. Вам совершенно безразлична страна. Вам плевать на ремесленников", — высказался мужчина.

По его мнению, слова Хабека раскрывают истинный уровень интеллекта министра, который, судя во всему, "принимал душ с феном или причёсывался молотком". Пекарь добавил, что, уйдя в отставку, Хабек совершит благо для Германии. При этом было бы неплохо прихватить с собой главу МИД Анналену Бербок и канцлера Олафа Шольца, считает предприниматель, добавив, что глава Правительства ФРГ об этом всё равно не вспомнит.

В материале издания также описываются трудности, с которыми столкнулись немецкие пекарни на сегодняшний день. Так, в кондитерской Aux Delices Normands гостей днём встречает зал, освещённый лишь витринами с выставленной там выпечкой. Так пытаются сэкономить на электроэнергии. А на двери висит табличка о поиске сотрудников, готовых работать "в сменном графике, в выходные и праздничные дни". Хозяйка же за прилавком жалуется на необходимость повысить цены, чтобы "свести дебет с кредитом".

В пекарне с галльским названием Сrapulix играет джаз, а к покупателям выходит сам хозяин в фартуке с въевшейся мукой. К закрытию остались лишь круассаны.

"Они все вдруг стали использовать тему повышения цен. Я, конечно, подниму стоимость выпечки, но только если действительно уже деваться будет некуда. Сейчас же дела идут ни шатко ни валко", — говорит он, принимая оплату.