Путин предложил Европе снять санкции с "Северного потока – 2", если ей "приспичило"

Президент России Владимир Путин в очередной раз предложил Европе снять санкции с газопровода "Северный поток – 2", если ей так "приспичило". Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции российского лидера по итогам саммита ШОС в Самарканде.

"В конце концов, если приспичило, если всё так тяжело, возьмите и снимите санкции с "Северного потока – 2", 55 млрд кубических метров по году: только кнопку нажать — и всё пошло. Нет, там закрыли сами, здесь закрыли, здесь не могут отремонтировать — под санкции поставили газопровод новый, "Северный поток – 2". А мы виноваты?" — возмутился российский лидер.

Путин добавил, что и "Газпром", и Российская Федерация всегда выполняли и будут выполнять свои контрактные обязательства.