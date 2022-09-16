Путин предложил Европе снять санкции с "Северного потока – 2", если ей "приспичило"
Президент России Владимир Путин в очередной раз предложил Европе снять санкции с газопровода "Северный поток – 2", если ей так "приспичило". Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции российского лидера по итогам саммита ШОС в Самарканде.
"В конце концов, если приспичило, если всё так тяжело, возьмите и снимите санкции с "Северного потока – 2", 55 млрд кубических метров по году: только кнопку нажать — и всё пошло. Нет, там закрыли сами, здесь закрыли, здесь не могут отремонтировать — под санкции поставили газопровод новый, "Северный поток – 2". А мы виноваты?" — возмутился российский лидер.
Путин добавил, что и "Газпром", и Российская Федерация всегда выполняли и будут выполнять свои контрактные обязательства.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия не станет поставлять в Европу свои энергоносители, если это не будет соответствовать интересам её экономики и окажется финансово невыгодным. Так российский лидер отреагировал на угрозы ЕС ввести потолок цен на топливо из РФ.
ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE