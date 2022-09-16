Путин пошутил, что Орешкин подпал под санкции США из-за встречи с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде прокомментировал санкции Минфина США, упомянув бывшего министра экономики РФ Максима Орешкина, который нынче занимает пост помощника Главы российского государства.
"Орешкин? Под санкции? Ну, это, видимо, за встречу с [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом", — пошутил российский лидер, комментируя очередной санкционный список США.
Ранее Лайф сообщал, что Вашингтон принял санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи. Кроме чеченского лидера под рестрикции попали его дочери Табарик, Айшат и Хадижат (Карина), а также супруга Медни. Их внесли в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals), что означает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы. Под рестрикции США также попали помощник президента РФ Максим Орешкин и детский омбудсмен Марина Львова-Белова.