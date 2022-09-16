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16 сентября, 16:28

Путин пошутил, что Орешкин подпал под санкции США из-за встречи с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде прокомментировал санкции Минфина США, упомянув бывшего министра экономики РФ Максима Орешкина, который нынче занимает пост помощника Главы российского государства.

"Орешкин? Под санкции? Ну, это, видимо, за встречу с [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом", — пошутил российский лидер, комментируя очередной санкционный список США.

Путин призвал Запад не использовать инструменты экономического эгоизма и санкции

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Ранее Лайф сообщал, что Вашингтон принял санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи. Кроме чеченского лидера под рестрикции попали его дочери Табарик, Айшат и Хадижат (Карина), а также супруга Медни. Их внесли в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals), что означает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы. Под рестрикции США также попали помощник президента РФ Максим Орешкин и детский омбудсмен Марина Львова-Белова.

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Кremlin.ru

Александр Юнашев

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