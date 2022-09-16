НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 сентября, 09:13

Путин призвал Запад не использовать инструменты экономического эгоизма и санкции

Западные страны должны перестать прибегать к экономическому эгоизму и незаконным санкциям в своей политике. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном формате.

По словам российского лидера, объединение стран на ШОС носит внеблоковый характер. Главы этих государств оказывают содействие в решении нарастающих в мире энергетических и продовольственных проблем, которые возникают из-за множества системных ошибок в ведущих экономиках в сфере финансов и энергетики, подчеркнул Путин.

"Надеемся, что и другие участники экономического сотрудничества будут выстраивать политику на таких же принципах, прекратят использовать инструменты протекционизма, незаконных санкций и экономического эгоизма в своих целях", — заявил он.

Кроме того, добавил Путин, взаимодействие в ШОС выстраивается на принципах соблюдения международного права, уважения суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга. Причём эти понятия лишены каких-либо элементов эгоизма в политике и экономике.

"[Это] открывает широкие перспективы для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в политике, экономике, в культурно-гуманитарной и других областях", — отметил российский лидер.

По его словам, ярким примером эгоизма является решение Европейской комиссии о снятии санкций с российских удобрений, важных для решения продовольственной проблемы. Москва приветствует отмену рестрикций, однако это касается только стран ЕС, которые теперь могут покупать российские удобрения, когда поставки в беднейшие государства остаются под запретом. В этой связи лидер РФ обратился к ООН с просьбой повлиять на решение Еврокомиссии.

Путин заявил о необратимых изменениях в мировой политике и экономике

Путин заявил о необратимых изменениях в мировой политике и экономике

Напомним, в Самарканде проходит двухдневный саммит ШОС. Президент РФ Владимир Путин уже провёл встречи с коллегами из Киргизии, Туркменистана, Ирана, Китая. Заседания и контакты продолжатся 16 сентября. Лидер России пообщается с главой Турции Реджепом Эрдоганом по вопросу эффективности соглашения по вывозу украинского зерна.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров