Путин призвал Запад не использовать инструменты экономического эгоизма и санкции

Западные страны должны перестать прибегать к экономическому эгоизму и незаконным санкциям в своей политике. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном формате.

По словам российского лидера, объединение стран на ШОС носит внеблоковый характер. Главы этих государств оказывают содействие в решении нарастающих в мире энергетических и продовольственных проблем, которые возникают из-за множества системных ошибок в ведущих экономиках в сфере финансов и энергетики, подчеркнул Путин.

"Надеемся, что и другие участники экономического сотрудничества будут выстраивать политику на таких же принципах, прекратят использовать инструменты протекционизма, незаконных санкций и экономического эгоизма в своих целях", — заявил он.

Кроме того, добавил Путин, взаимодействие в ШОС выстраивается на принципах соблюдения международного права, уважения суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга. Причём эти понятия лишены каких-либо элементов эгоизма в политике и экономике.

"[Это] открывает широкие перспективы для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в политике, экономике, в культурно-гуманитарной и других областях", — отметил российский лидер.

По его словам, ярким примером эгоизма является решение Европейской комиссии о снятии санкций с российских удобрений, важных для решения продовольственной проблемы. Москва приветствует отмену рестрикций, однако это касается только стран ЕС, которые теперь могут покупать российские удобрения, когда поставки в беднейшие государства остаются под запретом. В этой связи лидер РФ обратился к ООН с просьбой повлиять на решение Еврокомиссии.