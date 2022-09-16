Путин призвал Запад не использовать инструменты экономического эгоизма и санкции
Западные страны должны перестать прибегать к экономическому эгоизму и незаконным санкциям в своей политике. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном формате.
По словам российского лидера, объединение стран на ШОС носит внеблоковый характер. Главы этих государств оказывают содействие в решении нарастающих в мире энергетических и продовольственных проблем, которые возникают из-за множества системных ошибок в ведущих экономиках в сфере финансов и энергетики, подчеркнул Путин.
"Надеемся, что и другие участники экономического сотрудничества будут выстраивать политику на таких же принципах, прекратят использовать инструменты протекционизма, незаконных санкций и экономического эгоизма в своих целях", — заявил он.
Кроме того, добавил Путин, взаимодействие в ШОС выстраивается на принципах соблюдения международного права, уважения суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга. Причём эти понятия лишены каких-либо элементов эгоизма в политике и экономике.
"[Это] открывает широкие перспективы для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в политике, экономике, в культурно-гуманитарной и других областях", — отметил российский лидер.
По его словам, ярким примером эгоизма является решение Европейской комиссии о снятии санкций с российских удобрений, важных для решения продовольственной проблемы. Москва приветствует отмену рестрикций, однако это касается только стран ЕС, которые теперь могут покупать российские удобрения, когда поставки в беднейшие государства остаются под запретом. В этой связи лидер РФ обратился к ООН с просьбой повлиять на решение Еврокомиссии.
Напомним, в Самарканде проходит двухдневный саммит ШОС. Президент РФ Владимир Путин уже провёл встречи с коллегами из Киргизии, Туркменистана, Ирана, Китая. Заседания и контакты продолжатся 16 сентября. Лидер России пообщается с главой Турции Реджепом Эрдоганом по вопросу эффективности соглашения по вывозу украинского зерна.