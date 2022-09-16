Путин заявил о необратимых изменениях в мировой политике и экономике

В мировой политике и экономике наметились необратимые трансформации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"В мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, и они носят необратимый характер", — сказал российский лидер.