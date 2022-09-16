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16 сентября, 08:45

Путин заявил о необратимых изменениях в мировой политике и экономике

В мировой политике и экономике наметились необратимые трансформации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"В мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, и они носят необратимый характер", — сказал российский лидер.

Путин и Пашинян поговорили по телефону поздно ночью

Путин и Пашинян поговорили по телефону поздно ночью

Напомним, в Самарканде проходит двухдневный саммит ШОС. Президент РФ Владимир Путин уже провёл встречи с коллегами из Киргизии, Туркменистана, Ирана, Китая. Заседания и контакты продолжатся 16 сентября. Лидер России пообщается с главой Турции Реджепом Эрдоганом по вопросу эффективности соглашения по вывозу украинского зерна.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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