ФОМ: Путину доверяют 78% россиян
Большинство (78%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Об этом говорится в результатах опроса, который провёл фонд "Общественное мнение".
При этом 13% респондентов сказали, что скорее не доверяют российскому лидеру, а 9% — затруднились ответить. А ещё россиян попросили рассказать, как они оценивают деятельность Путина. Так, 79% ответили, что он справляется на своём посту хорошо, а 9% — скорее плохо. Ответить на данный вопрос затруднились 12%.
Председателю правительства Михаилу Мишустину доверяют 55% россиян, а поставили хорошую оценку работе кабмина 51% респондентов.
Ранее, 9 сентября, ФОМ сообщил, что Владимиру Путину доверяют 76% россиян. При этом 79% респондентов положительно оценили работу лидера РФ.