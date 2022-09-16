ФОМ: Путину доверяют 78% россиян

При этом 13% респондентов сказали, что скорее не доверяют российскому лидеру, а 9% — затруднились ответить. А ещё россиян попросили рассказать, как они оценивают деятельность Путина. Так, 79% ответили, что он справляется на своём посту хорошо, а 9% — скорее плохо. Ответить на данный вопрос затруднились 12%.