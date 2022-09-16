Пловец Рылов призвал не осуждать спортсменов, сменивших гражданство

"Осуждать из-за этого (смены гражданства. — Прим. Лайфа) спортсменов не нужно точно. Если людям запретили бы работать и можно это было сделать только в другой стране, многие старались бы уехать. Ведь как-то зарабатывать надо. Также и в спорте. У тебя есть одно-единственное дело, которым ты занимаешься всю жизнь, есть личные амбиции, которые ты хочешь достичь", — заявил пловец.