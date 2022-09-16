Пловец Рылов призвал не осуждать спортсменов, сменивших гражданство
Двукратный олимпийский чемпион, пловец Евгений Рылов призвал не осуждать тех российских спортсменов, которые решили сменить спортивное гражданство ради выступления на международных турнирах. Об этом пишет Metaraitings.
"Осуждать из-за этого (смены гражданства. — Прим. Лайфа) спортсменов не нужно точно. Если людям запретили бы работать и можно это было сделать только в другой стране, многие старались бы уехать. Ведь как-то зарабатывать надо. Также и в спорте. У тебя есть одно-единственное дело, которым ты занимаешься всю жизнь, есть личные амбиции, которые ты хочешь достичь", — заявил пловец.
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По мнению Рылова, каждый человек вправе сам выбирать будущее для себя и своей карьеры. Однако уход больших спортсменов в сборные других стран — неприятный факт.
ТАСС / AP Photo / Lee Jin-man