В США уверены в наличии доказательств вины в допинговом деле Валиевой

Передача допингового дела фигуристки Камилы Валиевой в суд говорит о наличии серьёзных доказательств её вины. Такое мнение в беседе с USA Today выразил глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт.

"Учитывая то, что расследование РУСАДА завершено и дело направляется в суд, должно быть, найдены достаточные доказательства нарушения, иначе дело было бы закрыто, а WADA было бы уведомлено о своём праве на апелляцию", — заявил Тайгерт.