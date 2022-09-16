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16 сентября, 08:37

В США уверены в наличии доказательств вины в допинговом деле Валиевой

В США прокомментировали ход допингового дела Камилы Валиевой

Передача допингового дела фигуристки Камилы Валиевой в суд говорит о наличии серьёзных доказательств её вины. Такое мнение в беседе с USA Today выразил глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт.

"Учитывая то, что расследование РУСАДА завершено и дело направляется в суд, должно быть, найдены достаточные доказательства нарушения, иначе дело было бы закрыто, а WADA было бы уведомлено о своём праве на апелляцию", — заявил Тайгерт.

Названы сроки проведения слушания по допинговому делу Валиевой

Названы сроки проведения слушания по допинговому делу Валиевой

Ранее Лайф сообщал, что РУСАДА завершило расследование по делу Валиевой, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил. Поводом для этого стало обнаружение в допинг-пробе спортсменки вещества триметазидин. Результат тестирования Валиевой был объявлен во время Олимпиады в Пекине, хотя проба бралась за полтора месяца до Игр.

Обложка ©

Getty Images / Dimitris Isevidis / Anadolu Agency

Шамиль Гаджиев

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