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16 сентября, 08:35

Стирают пылинки: Лайф снял, как в Самарканде ухаживают за Aurus Путина

Лайф снял, как в Самарканде ухаживают за Aurus президента Путина

Президент России Владимир Путин приехал на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Самарканде, на автомобиле Aurus. Пока глава государства участвует в мероприятиях, автомобиль дожидается на парковке. Лайфу удалось заснять, как сотрудники стирают с машины пылинки.

На кадрах видно, что один из работников специальной щёткой протирает капот представительского лимузина Aurus Senat.

Сотрудник протирает Aurus президента Путина. Видео © LIFE / Павел Баранов

Aurus Senat, на котором приехал Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов

Aurus Senat, на котором приехал Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов

В Самарканде начался саммит ШОС в узком составе с участием Путина

В Самарканде начался саммит ШОС в узком составе с участием Путина

Ранее Лайф показывал, как Путин посадил дерево в Самарканде. На представленных кадрах российский лидер берётся за золотую лопату и засыпает землёй саженец, возле которого стоит табличка с триколором РФ, а затем поливает дерево.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Александр Юнашев

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