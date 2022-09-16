Стирают пылинки: Лайф снял, как в Самарканде ухаживают за Aurus Путина

Президент России Владимир Путин приехал на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Самарканде, на автомобиле Aurus. Пока глава государства участвует в мероприятиях, автомобиль дожидается на парковке. Лайфу удалось заснять, как сотрудники стирают с машины пылинки.

На кадрах видно, что один из работников специальной щёткой протирает капот представительского лимузина Aurus Senat.

Сотрудник протирает Aurus президента Путина. Видео © LIFE / Павел Баранов

Aurus Senat, на котором приехал Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов