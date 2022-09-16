Стирают пылинки: Лайф снял, как в Самарканде ухаживают за Aurus Путина
Лайф снял, как в Самарканде ухаживают за Aurus президента Путина
Президент России Владимир Путин приехал на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Самарканде, на автомобиле Aurus. Пока глава государства участвует в мероприятиях, автомобиль дожидается на парковке. Лайфу удалось заснять, как сотрудники стирают с машины пылинки.
На кадрах видно, что один из работников специальной щёткой протирает капот представительского лимузина Aurus Senat.
Сотрудник протирает Aurus президента Путина. Видео © LIFE / Павел Баранов
Aurus Senat, на котором приехал Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов
Ранее Лайф показывал, как Путин посадил дерево в Самарканде. На представленных кадрах российский лидер берётся за золотую лопату и засыпает землёй саженец, возле которого стоит табличка с триколором РФ, а затем поливает дерево.
Кадр из видео LIFE