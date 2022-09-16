Юрист рассказала о выплатах пенсионерам к юбилею свадьбы

Российские пенсионеры, прожившие в браке более 50 лет, получат выплаты от государства. В некоторых регионах размер денежного подарка приравняется к юбилею, а москвичи смогут провести торжественную церемонию в честь праздника в загсе или Дворце бракосочетания, рассказала Лайфу адвокат Надежда Колотович.

"В некоторых регионах нашей страны супружеские пары, прожившие вместе несколько десятилетий, могут получить от государства приятный денежный подарок. Речь идёт о парах, состоящих в законном браке более 50 лет: именно с "золотой" свадьбы начисляются бонусы из бюджета. Далее выплаты, в зависимости от субъекта РФ, полагаются каждые пять или десять лет", — сказала она.

По словам адвоката, такие программы действуют в 19 российских регионах, включая Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Калужскую, Пензенскую, Тюменскую, Самарскую области, а также Удмуртскую Республику, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. В органах защиты можно узнать, существует ли данная мера поддержки в определённом городе. Колотович подчеркнула, что размер выплаты зависит от конкретного региона. Так, в Петербурге сумма приравнивается к юбилею: если супруги прожили вместе 60 лет, то получат 60 тысяч рублей, 75 лет — 75 тысяч рублей и так далее. Однако, подчеркнула адвокат, такие выплаты являются скорее исключением, ведь в других городах подарки скромнее.

"Юбиляры из Москвы могут провести торжественную церемонию своего праздника в отделе ЗАГС или Дворце бракосочетания, причём в любом из районов, независимо от места постоянной регистрации. В некоторых регионах супругам также преподносятся грамоты, медали или иные памятные знаки", — рассказала эксперт.

Чтобы получить подарок от государства, пенсионеры должны подать соответствующее заявление через МФЦ или соцзащиту, но не ранее чем за месяц до юбилея. При себе нужно иметь паспорта обоих супругов, свидетельство о заключении брака, данные банковских реквизитов счёта для зачисления средств. Если в учреждение может прийти лишь один из пары юбиляров, то нужно предоставить доверенность второго, заключила Колотович.