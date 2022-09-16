В школах Мурманской области открыли ещё 18 "Парт Героя"
"Единая Россия" открывает "Парты Героя" в честь участников СВО в школах по всей стране
"Парта героя" в одной из российских школ. Обложка © Пресс-служба "Единой России"
Накануне в Мурманской области в школах открыли ещё 18 "Парт Героя", две из которых носят имена участников СВО — Сергея Бойко и Михаила Попова. Проектом занимается партия "Единая Россия". Об этом сообщила координатор партпроекта "Новая школа", первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова.
"Наши дети должны знать имена настоящих героев, которые жертвуют собой ради Русского мира, каждый день рискуют жизнью и совершают подвиги ради мира в Донбассе и его свободы, ради нашей общей свободы", — сказала она.
Всего в рамках национального проекта в российских школах уже открыто более 7 тысяч парт, посвящённых героям различных войн и военных конфликтов, выдающимся спортсменам и деятелям культуры. На них школьникам в доступной форме рассказывают о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество.
Кроме того, на школьных партах размещён QR-код для мобильных устройств со ссылкой на официальный портал с информацией о героях. Право сидеть за ними предоставляется ученикам за отличия в учёбе и активное участие в жизни школы.
Ранее Лайф рассказал, что большинство россиян выступили за введение единой формы для школьников. Так, 72% опрошенных в ответ на предложение высказали "безусловно да" и "скорее да". Однако несколькими годами ранее за идею выступало ещё больше россиян — целых 82%. При этом чаще сторонниками предложения являются родители учащихся 5–8-х классов.