Магаданский губернатор Носов призвал регионы кооперироваться в "самомобилизации"

Губернатор Магаданской области Сергей Носов поддержал призыв чеченского лидера Рамзана Кадырова о "самомобилизации" регионов и предложил кооперироваться в этом направлении.

"Поддерживаю инициативу Рамзана Кадырова по "самомобилизации" регионов. Мы можем не только помочь подготовить, обучить и укомплектовать добровольцев для службы в районах, где идёт спецоперация. Хочу отметить, что нужна мобилизация всех, кто работает в регионе. Ведь успехи на полях сражений без надёжно работающего тыла и экономики — невозможны", — написал он в телеграм-канале.

По мнению Носова, в данной ситуации важно учитывать возможности каждой отдельной территории и лучшим решением будет создание коопераций между регионами в зависимости от того, какими ресурсами они обладают.