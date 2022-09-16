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Регион
Опубликовано 16 сентября 2022, 08:13
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Магаданский губернатор Носов призвал регионы кооперироваться в "самомобилизации"

Губернатор Магаданской области Сергей Носов поддержал призыв чеченского лидера Рамзана Кадырова о "самомобилизации" регионов и предложил кооперироваться в этом направлении.

"Поддерживаю инициативу Рамзана Кадырова по "самомобилизации" регионов. Мы можем не только помочь подготовить, обучить и укомплектовать добровольцев для службы в районах, где идёт спецоперация. Хочу отметить, что нужна мобилизация всех, кто работает в регионе. Ведь успехи на полях сражений без надёжно работающего тыла и экономики невозможны", — написал он в телеграм-канале.

По мнению Носова, в данной ситуации важно учитывать возможности каждой отдельной территории и лучшим решением будет создание коопераций между регионами в зависимости от того, какими ресурсами они обладают.

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Курский губернатор Старовойт поддержал призыв Кадырова провести "самомобилизацию" в РФ

Напомним, Рамзан Кадыров предложил субъектам РФ не ждать "объявления Кремлём военного положения", а заняться вопросом мобилизации уже сейчас. Так, глава Чечни подчеркнул, что если бы в каждом регионе нашлась хотя бы тысяча добровольцев, то можно было бы собрать "внушительный военный контингент", который ускорил бы достижение целей спецоперации. Его инициативу уже поддержали глава Крыма Сергей Аксёнов и губернатор Курской области Роман Старовойт.

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Артур Лапсаков
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