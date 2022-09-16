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16 сентября, 08:00

Правительство ФРГ передало под управление федерального регулятора три завода "Роснефти"

Правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH. Об этом сообщило Министерство по делам экономики и защиты климата.

На такой шаг кабмин пошёл для обеспечения деятельности трёх нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ): PCK Raffinerie (Шведт), MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Фобург-ан-дер-Донау) из-за якобы надвигающейся "угрозы энергетической безопасности".

По данным Минэкономики, на долю Rosneft Deutschland приходится около 12% мощностей страны по переработке нефти, что делает её крупнейшим НПЗ в ФРГ. Трастовое управление закладывает необходимую структуру для сохранения завода в Шведте, указали в ведомстве, пояснив, что он до сих пор полностью зависит от поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".

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Немецкая сторона добавила, что основные поставщики критически важных услуг больше не были готовы сотрудничать с "Роснефтью" и принадлежащими ей предприятиями и организациями в Германии.

Ранее Лайф писал, что Германии предрекли "трагедию в пяти актах" из-за энергетического кризиса. Der Spiegel сообщает, что из всех регионов страны поступают панические известия о разных предприятиях.

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Rosneft.de

Артур Лапсаков

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