Правительство ФРГ передало под управление федерального регулятора три завода "Роснефти"

Правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH. Об этом сообщило Министерство по делам экономики и защиты климата.

На такой шаг кабмин пошёл для обеспечения деятельности трёх нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ): PCK Raffinerie (Шведт), MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Фобург-ан-дер-Донау) из-за якобы надвигающейся "угрозы энергетической безопасности".

По данным Минэкономики, на долю Rosneft Deutschland приходится около 12% мощностей страны по переработке нефти, что делает её крупнейшим НПЗ в ФРГ. Трастовое управление закладывает необходимую структуру для сохранения завода в Шведте, указали в ведомстве, пояснив, что он до сих пор полностью зависит от поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Немецкая сторона добавила, что основные поставщики критически важных услуг больше не были готовы сотрудничать с "Роснефтью" и принадлежащими ей предприятиями и организациями в Германии.