"Голевая машина": Экс-защитник "Барселоны" грубо оскорбил Криштиану Роналду

Бывший защитник "Барселоны" и самый титулованный футболист мира Дани Алвес вспомнил, как ему нелегко приходилось играть против нападающего Криштиану Роналду, и даже оскорбил его из-за этого. Об этом пишет Marca.

"Криштиану — ублюдок, который ни на секунду не даёт тебе вздохнуть. У меня вроде неплохо получалось [его сдерживать], но это сложно. Он голевая машина", — рассказал Алвес.