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16 сентября, 07:58

"Голевая машина": Экс-защитник "Барселоны" грубо оскорбил Криштиану Роналду

Бразильский защитник назвал ублюдком Криштиану Роналду

Бывший защитник "Барселоны" и самый титулованный футболист мира Дани Алвес вспомнил, как ему нелегко приходилось играть против нападающего Криштиану Роналду, и даже оскорбил его из-за этого. Об этом пишет Marca.

"Криштиану — ублюдок, который ни на секунду не даёт тебе вздохнуть. У меня вроде неплохо получалось [его сдерживать], но это сложно. Он голевая машина", — рассказал Алвес.

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Отметим, что в этом сезоне забивать у Роналду получается не так часто, как раньше. Днём ранее португалец, выступающий за "Манчестер Юнайтед", оформил свой первый гол в этом сезоне, поразив ворота молдавского клуба "Шериф" в матче Лиги Европы.

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Getty Images / Michael Regan

Шамиль Гаджиев

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