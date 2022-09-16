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16 сентября, 07:57

ЦБ отреагировал на угрозы санкций за пользование картами "Мир"

Центробанк продолжит работу по расширению географии приёма карт "Мир"

Центробанк намерен продолжать диалог с зарубежными партнёрами по расширению географии использования карт платёжной системы "Мир", невзирая на угрозы санкций со стороны Запада. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Зарубежные партнёры сами принимают решение по открытию своей инфраструктуры для приёма карт "Мир". При этом мы намерены продолжать диалог о расширении географии", — говорится в сообщении ЦБ.

Там добавили, что карты "Мир", как и другие сервисы Национальной системы платёжных карт, в том числе социальные, студенческие и транспортные карты, продолжают работать на территории России в обычном режиме.

Власти США пригрозили санкциями за поддержку использования карт "Мир"

Власти США пригрозили санкциями за поддержку использования карт "Мир"

Ранее Лайф уже писал, что Запад намерен усилить давление на Турцию из-за интеграции российских карт в банковскую систему страны. Так, ЕС и США собираются устранить лазейки, с помощью которых третьи страны признают российские карты. А сегодня утром в одном из крупных турецких сетевых отелей Alva Donna туристов ошарашили объявлением, что "в Турции с 10 сентября больше не работают карты "Мир". Впрочем, эти сведения опроверг и оператор карт "Мир", и Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Shutterstock

Марина Калегина

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