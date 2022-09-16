ЦБ отреагировал на угрозы санкций за пользование картами "Мир"

Центробанк намерен продолжать диалог с зарубежными партнёрами по расширению географии использования карт платёжной системы "Мир", невзирая на угрозы санкций со стороны Запада. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Зарубежные партнёры сами принимают решение по открытию своей инфраструктуры для приёма карт "Мир". При этом мы намерены продолжать диалог о расширении географии", — говорится в сообщении ЦБ.

Там добавили, что карты "Мир", как и другие сервисы Национальной системы платёжных карт, в том числе социальные, студенческие и транспортные карты, продолжают работать на территории России в обычном режиме.