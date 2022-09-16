ЦБ отреагировал на угрозы санкций за пользование картами "Мир"
Центробанк продолжит работу по расширению географии приёма карт "Мир"
Центробанк намерен продолжать диалог с зарубежными партнёрами по расширению географии использования карт платёжной системы "Мир", невзирая на угрозы санкций со стороны Запада. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"Зарубежные партнёры сами принимают решение по открытию своей инфраструктуры для приёма карт "Мир". При этом мы намерены продолжать диалог о расширении географии", — говорится в сообщении ЦБ.
Там добавили, что карты "Мир", как и другие сервисы Национальной системы платёжных карт, в том числе социальные, студенческие и транспортные карты, продолжают работать на территории России в обычном режиме.
Ранее Лайф уже писал, что Запад намерен усилить давление на Турцию из-за интеграции российских карт в банковскую систему страны. Так, ЕС и США собираются устранить лазейки, с помощью которых третьи страны признают российские карты. А сегодня утром в одном из крупных турецких сетевых отелей Alva Donna туристов ошарашили объявлением, что "в Турции с 10 сентября больше не работают карты "Мир". Впрочем, эти сведения опроверг и оператор карт "Мир", и Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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